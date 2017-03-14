Новосибирский завод выпустил окуляр IMAX для просмотра звездопадов вживую

Уникальный окуляр из Новосибирска с пятью линзами обеспечит максимально широкий угол наблюдения в 60-65 градусов и улучшит изображение звездопадов и слабых комет в четыре раза. Это сравнимо с эффектом просмотра фильма в формате IMAX, где экран превышает поле зрения зрителя кинотеатра, узнал 14 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Холдинга «Швабе».

Новосибирский оборонный завод предложил фанатам комет и звездопадов в четыре раза лучше наблюдать небесные тела. Предприятие запустило серийное производство уникального широкоугольного окуляра для астрономов-любителей и профессиональных первооткрывателей космоса.

Новое устройство имеет пять линз и широкий диапазон углового поля зрения в 60-65 градусов, и не имеет аналогов в мире, утверждают конструкторы. За счёт плоско-выпуклых линз и двух марок стекла улучшается качество изображения, у окуляра есть три режима фокусировки: 15, 20 и 25 мм.





Первые образцы нового объектива появятся на рынке в апреле текущего года. Новосибирский завод холдинга «Швабе» в составе госкорпорации «Ростех» завершает испытания опытных и предсерийных образцов и готовит серийное сопровождение изделия. По словам директора холдинга Василия Рассохина, разработка способна занять до 50 % российского рынка объективов для персональных телескопов в кратчайшие сроки.

Эффект от окуляра можно сравнить с эффектом просмотра кино в формате IMAX (Image Maximum), выяснил корреспондент Сиб.фм. Уникальный эффект «погружения» достигается за счёт широкого экрана, который превосходит угол зрения любого зрителя на 60-120° по горизонтали и 40-80° по вертикали.

Напомним, что падение метеорита в Бурятии объяснили учёные Новосибирска. Инженер астрофизической лаборатории НГУ «Вега» Михаил Маслов предположил, что болид откололся от метеорного потока Тауриды, который ежегодно можно наблюдать с земли. Яркость болида оценили примерно в −15 звёздную величину, а скорость входа в атмосферу составляла около 30 км/с. Он сгорел в атмосфере, не достигнув Земли.