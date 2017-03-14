Новосибирского губернатора пригласили на митинг против роста тарифов ЖКХ

Губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому предложили выступить перед жителями области на очередном митинге против роста тарифов ЖКХ на 15 %, рассказал корреспонденту Сиб.фм 14 марта руководитель оргкомитета митинга Сергей Бойко.

19 марта в 12:00 на площади Ленина в Новосибирске пройдёт пятый по счёту митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ. На участие в нём заявлено до 1,5 тысячи человек. 13 марта Сергей Бойко отвёз губернатору области приглашение на митинг. Бойко отметил, что «попасть на приём к губернатору — это затруднительная и длительная процедура», а пригласить его можно только через официальный запрос.

«Губернатор здесь фигура ключевая, — подчеркнул Сергей Бойко. — Именно он подписал 16 декабря 2016 года постановление № 254, которое устанавливает повышенные тарифы с июля 2017 года. Вы знаете, что в постановлении премьер-министра указано повышение тарифа на 4 %? Так вот, губернатор обратился к горсовету с предложением поставить не 4, а 15 %. Горсовет это предложение утвердил. В своём публичном выступлении Городецкий взял ответственность за это решение на себя.

Именно губернатор — единственный человек, который может отменить это решение. Цель наших митингов — отмена постановления. Всё наше внимание направлено к губернатору.

И нам бы хотелось наконец услышать его чёткую позицию, зачем нужно поднимать тарифы».

На двух последних митингах, проводимых в центре города, собиралось более тысячи человек. Тема роста коммунальных тарифов на протяжении всей зимы оставалась самой обсуждаемой. Жители Новосибирской области надеются, что всё же удастся повлиять на власть, и столь резкое повышение тарифов отменят.

Не надо злить и играться с народом: диалоги о росте тарифов ЖКХ

«То нам говорят, что трубы лопаются, — сказал Бойко. — Между тем, директор СИБЭКО Руслан Власов рассказал на пресс-конференции, что у них низкая аварийность по региону. Он показал отчёты о бюджете на починку труб, из которых видно, что денег хватает, прибыль есть. А власти нам говорят, что у СИБЭКО нет денег на починку труб. В общем, ясности никакой нет. Поэтому мы хотим услышать от губернатора, какова реальная причина повышения тарифов? Мы имеем право знать, за что мы платим и почему».

Напомним, что 28 февраля компания «СИБЭКО» совместно с инициативной группой организовали конференцию и круглый стол, на которых чиновники, энергетики и общественники вышли на прямой диалог и обсудили вопросы повышения тарифов ЖКХ на 15 %, но к единому решению так и не пришли.