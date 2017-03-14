 

Новосибирского губернатора пригласили на митинг против роста тарифов ЖКХ

 14 марта, 18:26
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирского губернатора пригласили на митинг против роста тарифов ЖКХ
Фотографии Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

Губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому предложили выступить перед жителями области на очередном митинге против роста тарифов ЖКХ на 15 %, рассказал корреспонденту Сиб.фм 14 марта руководитель оргкомитета митинга Сергей Бойко.

19 марта в 12:00 на площади Ленина в Новосибирске пройдёт пятый по счёту митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ. На участие в нём заявлено до 1,5 тысячи человек. 13 марта Сергей Бойко отвёз губернатору области приглашение на митинг. Бойко отметил, что «попасть на приём к губернатору — это затруднительная и длительная процедура», а пригласить его можно только через официальный запрос.

«Губернатор здесь фигура ключевая, — подчеркнул Сергей Бойко. — Именно он подписал 16 декабря 2016 года постановление № 254, которое устанавливает повышенные тарифы с июля 2017 года. Вы знаете, что в постановлении премьер-министра указано повышение тарифа на 4 %? Так вот, губернатор обратился к горсовету с предложением поставить не 4, а 15 %. Горсовет это предложение утвердил. В своём публичном выступлении Городецкий взял ответственность за это решение на себя.

Именно губернатор — единственный человек, который может отменить это решение. Цель наших митингов — отмена постановления. Всё наше внимание направлено к губернатору.

И нам бы хотелось наконец услышать его чёткую позицию, зачем нужно поднимать тарифы».

На двух последних митингах, проводимых в центре города, собиралось более тысячи человек. Тема роста коммунальных тарифов на протяжении всей зимы оставалась самой обсуждаемой. Жители Новосибирской области надеются, что всё же удастся повлиять на власть, и столь резкое повышение тарифов отменят.

Не надо злить и играться с народом: диалоги о росте тарифов ЖКХ

«То нам говорят, что трубы лопаются, — сказал Бойко. — Между тем, директор СИБЭКО Руслан Власов рассказал на пресс-конференции, что у них низкая аварийность по региону. Он показал отчёты о бюджете на починку труб, из которых видно, что денег хватает, прибыль есть. А власти нам говорят, что у СИБЭКО нет денег на починку труб. В общем, ясности никакой нет. Поэтому мы хотим услышать от губернатора, какова реальная причина повышения тарифов? Мы имеем право знать, за что мы платим и почему».

Напомним, что 28 февраля компания «СИБЭКО» совместно с инициативной группой организовали конференцию и круглый стол, на которых чиновники, энергетики и общественники вышли на прямой диалог и обсудили вопросы повышения тарифов ЖКХ на 15 %, но к единому решению так и не пришли.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 2 марта, 12:09 • репортаж

Не надо злить и играться с народом

В Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам ЖКХ и повышению тарифов. Корреспондент Сиб.фм наблюдала, как чиновники, монополисты, депутаты и представители общества искали ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»
 27 февраля, 10:25 • короче

Короче: приложение «Мои счета»

Как быстро и удобно платить за квартиру, свет и воду в Новосибирске? Сиб.фм в формате «Короче» разбирается с приложением «Мои счета», выпущенном компанией «Электронный город»: чем оно лучше других способов, что умеет, как им пользоваться.
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
самое популярное
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
присоединяйтесь!
    