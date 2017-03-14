 

Работница больницы похитила у пациентов 380 тысяч рублей в Бурятии

 14 марта, 08:32
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Работница больницы похитила у пациентов 380 тысяч рублей в Бурятии
Фото с сайта kremlinpress.com

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно работницу Курумканской больницы, которая похитила у пациентов более 380 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Прокуратуры Республики Бурятии 14 марта.

Баргузинский районный суд вынес приговор сотруднице Курумканской ЦРБ. Она похитила деньги, принятые в качестве оплаты за медицинские услуги от больных — в период с 4 апреля 2014 года по 13 ноября 2015 года. Общая сумма составила 384,6 тысячи рублей. Таким образом она принесла большой ущерб больнице.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Суд учёл, что у подсудимой трое малолетних детей, поэтому назначил ей условный срок — два года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

В ближайшие пару лет женщина не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с приёмом и учётом денежных средств. Кроме того, суд взыскал с женщины сумму, которую она похитила.

Напомним, что в октябре 2015 года новосибирские следователи возбудили уголовное дело против главного врача городской клинической больницы № 1, которого обвиняли в хищении более 24 млн рублей.

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