Скалолазы срывались с потолка на Томском болдерфесте

В Томске провели Открытый чемпионат по болдерингу, скалолазы попробовали свои силы на пяти скалодромах города, сообщает 14 марта корреспондент Сиб.фм, участвовавший в соревнованиях.

С 11 по 12 марта в Томске прошёл Открытый чемпионат по болдерингу — болдерфест. В соревнованиях приняли участие 92 скалолаза из Томска, Новосибирска, Новокузнецка и Кемеровской области. Более 70 трасс подготовили организаторы для участников. Некоторые маршруты проходили через потолок. Участники лазили без страховки, но на полу были размещены толстые маты, которые смягчают падение даже с пятиметровой высоты.

Болдеринг (англ. bouldering) — вид скалолазания, серия коротких предельно сложных трасс, достигающих в высоту не более пяти метров

Особенность Томского болдерфеста в том, что он проходил в течение двух дней на пяти скалодромах города: поисково-спасательной службы, 9-го корпуса Томского политехнического университета, в болдерзале «Академический», а также в залах СДЮСШОР № 16 и Дома детства и юношества «Кедр».

«Болдерфест в Томске зародился семь лет назад — от отчаяния, — сказал председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев. — Был такой период отставания томского скалолазания: большие скалодромы были либо закрыты, либо на реконструкции. Полтора года мы не проводили соревнований. Решили попробовать проводить скалолазный фестиваль на маленьких скалодромах. Поскольку один зал всех участников вместить не способен, то придумали такой формат: участники делятся на небольшие группы и курсируют между скалодромами. Идея прижилась».

Соревнования проводятся в фестивальном формате. Уровень трасс имеет большой разброс: есть где потренироваться новичкам и есть над чем потрудиться спортсменам.

К участию в болдерфесте допускаются скалолазы в возрасте от 16 лет, поскольку каждый участник сам несёт ответственность за свою безопасность. Могут участвовать и 14-летние скалолазы, если у них есть спецдопуск (член юношеской сборной) и разрешение от родителей.

Корреспондент Сиб.фм Алёна Мартынова на Томском болдерфесте. Фото Елены Темеревой

«В Томске почти все лазают болдеры — и студенты, и школьники, и взрослые, — пояснил постановщик трасс, кандидат в мастера спорта Алексей Аникин. — Болдеринг у нас развит больше, чем другие виды скалолазания — трудность и скорость. На трудности нужно лезть вверх, а некоторые боятся высоты. В болдеринге же высота трасс составляет до четырёх метров, и перехватов не более десяти, как правило. Маты мягкие — на них не страшно падать. Самое главное — в болдеринге развивается сила, техника, умение думать».

Новосибирская скалолазка Ирина Винникова восемь месяцев назад родила ребёнка, что не помешало ей успешно выступить на соревнованиях — среди спортсменов она заняла восьмое место.

«Мне очень нравится этот болдерфест, я давно сюда езжу, — поделилась Ирина Винникова. — Каждый раз разные трассы — можно найти что-нибудь для себя. На второй день уже тяжело лазить: пальцы стёрты, мышцы болят. Приходится преодолевать себя».

Среди спортсменов победили Евгений Кожарский и Ольга Падучева из Новокузнецка. Лучшими среди любителей стали Алексей Бабинович и Тамара Козулина из Томска. Результаты можно посмотреть на сайте болдерфеста.

Кожарский чисто и технично пролез почти все трассы, самая сложная из которых имеет категорию трудности 8а. Выступление Кожарского на трассе «Бугага» (7а+) засняли на видео.

«Я уже не первый раз участвую в Томском болдерфесте, — рассказала кандидат в мастера спорта по альпинизму Ольга Падучева. — Это неплохой способ поднять мотивацию, полазить кучу интересных трасс и раскрасить однообразные будни. Удовольствие получила в первый день, силы были — трассы лезлись. Второй день лезла только на воле, тело просто отказывалось напрягаться, пальцы стёрлись, ноги болели от скальных туфель. Но ведь все в одинаковых условиях! Поэтому перестаёшь ныть — просто терпишь и лезешь. Вообще Томский болдерфест всегда привлекает своей дружественной атмосферой. Ничто так не сближает людей, как работа над одной болдеринговой проблемой».

Напомним, что с 20 по 22 января в Томске провели VI этап кубка России по ледолазанию, для чего приспособили заброшенный лыжный трамплин.