Сугробы помешали проехать пожарным и скорой к горящему дому в Новосибирске

Фотографии из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Пожарная машина и карета скорой помощи не смогли проехать к горящему частному дому в Новосибирске из-за сугробов и узких улиц, в результате пожара погибла 84-летняя женщина, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из поста сообщества «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

13 марта на улице Чкалова в Новосибирске загорелся частный дом. Горела крыша по всей площади. В любую минуту огонь мог перекинуться на соседний дом.

Прибывшие пожарный расчёт и бригада скорой помощи не смогли быстро подобраться через частный сектор к полыхающему дому. Спасателям и медикам пришлось идти пешком.

При тушении пожара из дома вынесли 84-летнюю женщину без сознания. До прибытия врачей пожарные проводили реанимацию. Подоспевшие медики констатировали смерть пожилой женщины.

Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Возможной причиной пожара могла стать непотушенная зола, которую выбросили в дровник.

Напомним, что в феврале 2017 года в одном из дворов в Новосибирске водитель грузовика не пропустил скорую помощь, которая везла тяжелобольного.