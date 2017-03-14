 

Сугробы помешали проехать пожарным и скорой к горящему дому в Новосибирске

 14 марта, 08:01
подходящие темы
Сугробы помешали проехать пожарным и скорой к горящему дому в Новосибирске
Фотографии из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Пожарная машина и карета скорой помощи не смогли проехать к горящему частному дому в Новосибирске из-за сугробов и узких улиц, в результате пожара погибла 84-летняя женщина, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из поста сообщества «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

13 марта на улице Чкалова в Новосибирске загорелся частный дом. Горела крыша по всей площади. В любую минуту огонь мог перекинуться на соседний дом.

Прибывшие пожарный расчёт и бригада скорой помощи не смогли быстро подобраться через частный сектор к полыхающему дому. Спасателям и медикам пришлось идти пешком.

При тушении пожара из дома вынесли 84-летнюю женщину без сознания. До прибытия врачей пожарные проводили реанимацию. Подоспевшие медики констатировали смерть пожилой женщины.

Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Возможной причиной пожара могла стать непотушенная зола, которую выбросили в дровник.

Напомним, что в феврале 2017 года в одном из дворов в Новосибирске водитель грузовика не пропустил скорую помощь, которая везла тяжелобольного.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 22.12.2016, 11:54 • интервью

Я выбираю вертикаль

Альпинист Александр Парфёнов рассказал журналисту Сиб.фм о том, каково неделю жить на стене над пропастью, о соревнованиях в горах и о будущем альпинизма.
 14.11.2016, 12:35 • статья

По холодку

Норильск — один из самых холодных и ветреных городов в мире. Но даже в этих условиях жители умудряются кататься на лыжах и коньках, вставать на сноуборды и заниматься другими видами спорта. Как они это делают, выяснял корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
 28 февраля, 17:35 • новость

Жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил к полутора годам заключения условно жительницу села Сёйка, которая разместила в интернете призывы отделить Сибирь от России.
присоединяйтесь!
    