 

Томский георадар найдёт ошибки строителей московских автотрасс

 14 марта, 12:23
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Томский георадар найдёт ошибки строителей московских автотрасс
Фото с сайта www.auto.mail.ru

Томские специалисты по радиотомографии отправили на испытания в Москве георадар для глубокого анализа российских дорог. Разработчики Томского госуниверситета создают регистратор дефектов в 3D с привязкой к местоположению через GPS, узнал 14 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Томские учёные предложили альтернативу лабораторному анализу дорожного покрытия с взятием проб на месте. Специалисты радиофизического факультета и Сибирского физико-технического института при ТГУ создают приложение-анализатор для георадара «ГРТ-ХХ».

Программа способна строить 3D-изображения слоёв дорожного покрытия, выполнять анализ состава и выявлять ошибки строителей дороги и дефекты при эксплуатации полотна в режиме реального времени. На основе быстрых алгоритмов построения изображений программа покажет трещины, воздушные прослойки, инородные тела и другие дефекты по ходу движения автомобиля с георадаром.

«Сегодня берётся часть дорожного полотна и анализируется в лаборатории, однако это нарушает целостность дороги. Георадар прицепляется к автомобилю и по ходу движения производит сканирование радиоволнами в режиме реального времени, не повреждая полотно. Ширина захвата зондируемой местности достигает двух метров», — сообщил автор программы для георадара, аспирант ТГУ Илья Цепляев.

Приложение использует встроенную систему GPS, чтобы сразу установить геотег дефекта на карте. Разработчики программы утверждают, что в основу уникального программного обеспечения лёг 20-летний опыт развития научного направления «Радиотомография» в Томске.

Георадар «ГРТ-ХХ» был разработан учёными ООО «Радиовидение» при ТГУ в сотрудничестве с московскими специалистами ООО «Группа «Гелион». Специалисты подчеркнули, что зарубежные аналоги стоят десятки миллионов рублей, а местная разработка стоит на порядок ниже. Прототип георадара направлен в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет для тестирования московских автотрасс.

Напомним, что жители Красноярска посмеялись над спешным ремонтом дорог к приезду Путина в регион 1 марта. За сутки до этого дорожные службы усиленно начали латать ямы на автомобильных дорогах по ночам. К спешному ремонту дорог большинство жителей города отнеслись с иронией. Пользователи соцсетей писали: «Траву будут красить или снег свежевыпавший имитировать?», «Будут ли завешиваться баннерами долгострои?» и так далее.

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