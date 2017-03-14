Три человека пострадали при взрыве мучной взвеси на заводе под Красноярском

Три человека пострадали в результате взрыва на комбикормовом заводе в деревне Комарово Большемуртинского района Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения ГУ МВД по региону.

По данным полиции, взрыв произошёл из-за воспламенения частиц муки в воздухе внутри помещений.

«В производственном здании одного из предприятий района во время проведения сварочных работ произошло воспламенение мучной взвеси. В результате произошло частичное разрушение перекрытий двух этажей, а также пострадали трое рабочих. Они были доставлены в центральную районную больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

О завершении строительства в Большемуртинском районе рядом с деревней Комарово завода комбикорма в декабре 2016 года сообщала «Сибирская аграрная группа» (Томск). Тогда же прокуратура Красноярского края заявила, что строительство завода велось без разрешения.

Напомним, в январе четверо рабочих серьёзно пострадали в результате взрыва, который произошёл на заводе по производству взрывчатки в городе Бийске Алтайского края. В ходе ремонтных работ в цеху госпредприятия «Бийский олеумный завод» сдетонировали отложения взрывчатки, разрушений не возникло.