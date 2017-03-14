Турист из Китая привёз в Иркутск радиоактивный фотоаппарат

Инспекторы таможенного поста в аэропорту Иркутска задержали гражданина Китая, который пытался провести в Россию фотоаппарат с радиоактивным излучением, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения пресс-службы Сибирского таможенного управления.

При прохождении иностранным туристом зоны таможенного контроля произошло устойчивое срабатывание стационарной системы обнаружения радиоактивных материалов «Янтарь». Система показала повышенный уровень ионизирующего излучения багажа пассажира из Китая. Повторное сканирование подтвердило, что источник радиации находится в небольшой сумке, где лежали фотоаппарат «Leika», а также сменный фотообъектив.

По результатам более детального дозиметрического контроля максимальный уровень мощности излучения на поверхности фотообъектива составил 2,15 микрозиверта в час, что в почти в 20 раз выше уровня радиационного фона в зале прилёта и в 10 раз выше максимальной естественной нормы.

Об инциденте были проинформированы сотрудники Роспотребнадзора, которые приняли решение о запрете ввоза фотообъектива. Владельцу фототехники пришлось тут же возвращаться на родину вместе с опасным объективом.

Напомним, в 2013 году руководство новосибирского метрополитена сообщало, что датчики радиационного контроля примерно раз в месяц регистрируют пассажиров, от которых исходит повышенное радиационное излучение. В таком случае сотрудники метро проводят с этими людьми разъяснительную беседу.