 

Замминистра правительства Бурятии задержан силовиками

 14 марта, 12:20
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Замминистра правительства Бурятии задержан силовиками
Александр Лбов, фото с сайта www.kabansk.org

Правоохранительные органы задержали заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения ТАСС.

Официального подтверждения этой информации не дают ни в силовых структурах, ни в правительстве, информационное агентство ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. Известно только, что задержание состоялось 13 марта, проводили его сотрудники полиции.

По данным издания Life, задержание Лбова может быть связано с расходованием средств на очистку воды от нефтяных примесей в Улан-Удэ.

Известно, что 44-летний Александр Лбов занимает должность первого заместителя министра в Минприроды Бурятии с 2008 года. Чиновник является председателем комитета госполитики в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В своё время Лбов принимал активное участие в разработке Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Напомним, что в начале февраля в Бурятии сменился губернатор: на место ушедшего по собственному желанию Вячеслава Наговицына президентом РФ был назначен в статусе врио бывший финансист Алексей Цыденов. 8 февраля новый глава региона официально отправил местное правительство в отставку.

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