 

Житель Красноярска с крыши дома отстреливал крыс из снайперской винтовки

 14 марта, 20:58
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Житель Красноярска с крыши дома отстреливал крыс из снайперской винтовки
Фото с сайта wikimedia.org

Сотрудники полиции Красноярска задержали мужчину, который, забравшись на крышу пятиэтажного досугового центра (бывший ДК «Комбайностроитель»), установил на парапете винтовку со снайперским прицелом, а затем прохаживался по крыше, разговаривая по телефону, пока очевидцы не вызвали наряд полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 13 марта в центре города. Очевидцы, обратившиеся в дежурную часть, сообщили, что заметили на крыше снайпера с винтовкой. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину и обнаружила у него пневматическую винтовку со снайперским прицелом — издалека такое оружие неотличимо от огнестрельного.

Мужчина оказался работником одной из фирм, которая сдаёт в аренду офисы в том же здании, на крыше которого он был задержан. Полицейским «снайпер» пояснил, что в его обязанности входит контроль за техническим состоянием строения, поэтому он решил произвести отстрел крыс на подведомственной территории внутреннего двора.

В настоящее время пневматическое оружие у мужчины изъято и направлено на баллистическую экспертизу — закон предполагает дифференцированную шкалу наказаний за использование пневматического оружия в общественном месте в зависимости от его мощности.

Напомним, в феврале в Новосибирске двое полицейских получили ранения в грудь и шею во время погони за молодым человеком, подозреваемым в мошенничестве — тот отстреливался от правоохранителей из травматического пистолета. Несмотря на ранения, полицейские задержали злоумышленника.

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