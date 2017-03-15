КамАЗ переехал работника первой снегоплавильной станции в Новосибирске

Молодой 19-летний работник попал в новосибирскую больницу с травмой живота и переломом позвоночника. Снегоплавильная станция № 1 могла закрыться без заказов, несмотря на рекордные снегопады, выяснил 15 марта корреспондент Сиб.фм.

ДТП произошло на территории снегоплавильной станции № 1 по адресу улица Федосеева, 10. Молодой работник попал под самосвал для вывоза снега в своё рабочее время.

Работники организации попросили бухгалтера вызвать скорую, выяснил корреспондент Сиб.фм. От дальнейших комментариев женщина отказалась, директор снегоплавильной станции решил не сообщать подробности.

«Сейчас идёт разбирательство, и пока никаких комментариев давать не буду. Работник был трудоустроен официально», — сказал Сиб.фм директор снегоплавильной станции № 1 ООО «Стройсервис» Евгений Николаенко.

Молодой человек был доставлен в больницу с травмой брюшной полости и переломом позвоночника. Пострадавшего работника зовут Артём, ему 19 лет, выяснил корреспондент Сиб.фм. Сообщение об инциденте передано в трудовую инспекцию.

Первая новосибирская снегоплавильная станция появилась в городе к 2013 году. Станция была построена по проекту канадской фирмы в рамках государственно-частного партнёрства, строительство потребовало 153 млн рублей. Несмотря на рекордные снегопады, загрузка снегоплавильной станции увеличилась до 4 тысяч кубометров в сутки. Притом директор станции опасался консервации установки из-за отсутствия новых договоров со стороны мэрии в ноябре 2016 года, сообщал «Континент Сибирь».

Напомним, что сугробы в частном секторе 14 марта помешали проехать пожарным и скорой к горящему дому в Новосибирске. При тушении пожара из дома вынесли 84-летнюю женщину без сознания. До прибытия врачей пожарные проводили реанимацию. Однако подоспевшие медики констатировали смерть пенсионерки.