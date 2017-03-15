 

Артиллеристы в Забайкалье научились стрелять в условиях уличного боя

 15 марта, 16:02
подходящие темы
Артиллеристы в Забайкалье научились стрелять в условиях уличного боя
Фото с сайта Kollektsiya.ru

Артиллеристы в Забайкалье отработали боевую стрельбу в условиях городского боя, узнал корреспондент Сиб.фм 15 марта из сообщения РИА Новости.

Новостное агентство ссылается на слова начальника пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковника Александра Гордеева, который сообщил, что реактивные системы залпового огня РСЗО «Град» артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили огневые задачи, приближенные к условиям уличного боя.

Стрельба велась из открытых и закрытых позиций с дистанции от 1,5 до 12 километров, сосредоточенным и массированным огнём при поддержке миномётных подразделений поражались подземные сооружения и укреплённые районы условного противника.

Во время стрельбы были отработаны действия по манёвру огнём — переносу точки огневого поражения без смены позиции. Более десяти РСЗО «Град» поразили неподвижные групповые и площадные цели.

В апреле артиллерийские соединения ВВО выполнят боевую стрельбу из всех видов артиллерии при поддержке авиационных подразделений.
Напомним, что в 8 сентября 2016 года военные учения в Крыму задержали вылет четырёх самолетов из Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 3.08.2016, 12:45 • репортаж

Главное, чтобы Россия была в порядке

Корреспондент Сиб.фм на День ВДВ отправился в Центральный парк, чтобы увидеть, как в городе отметили этот праздник, и узнать, чем отличается десантник от ВДВшника, в каком состоянии нужно набирать контрактников и как избавиться от воспоминаний о войне.
 19.04.2016, 13:46 • интервью

Как в кино

Новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев рассказал Сиб.фм, как он преодолевает страсть, о чём сожалеет, как терял миллионы и что с ним происходит в настоящий момент.
 10.02.2016, 08:50 • интервью

Никто не сделает счастливым

Наталья Правдина — мастер фен-шуй, называющая себя Доброй Феей. Корреспондент Сиб.фм, обуреваемый тайным желанием раскрыть секреты счастья и богатства в обход дорогостоящих семинаров, поговорил с Натальей, но понял только одно — никакого секрета не существует.
самое популярное
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
 10 марта, 17:32 • новость

Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма про российского оппозиционера и политического деятеля Бориса Немцова «Слишком свободный человек», после показа зрители аплодировали стоя режиссёру Михаилу Фишману.
присоединяйтесь!
    