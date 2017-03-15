Артиллеристы в Забайкалье научились стрелять в условиях уличного боя

Артиллеристы в Забайкалье отработали боевую стрельбу в условиях городского боя, узнал корреспондент Сиб.фм 15 марта из сообщения РИА Новости.

Новостное агентство ссылается на слова начальника пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковника Александра Гордеева, который сообщил, что реактивные системы залпового огня РСЗО «Град» артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили огневые задачи, приближенные к условиям уличного боя.

Стрельба велась из открытых и закрытых позиций с дистанции от 1,5 до 12 километров, сосредоточенным и массированным огнём при поддержке миномётных подразделений поражались подземные сооружения и укреплённые районы условного противника.

Во время стрельбы были отработаны действия по манёвру огнём — переносу точки огневого поражения без смены позиции. Более десяти РСЗО «Град» поразили неподвижные групповые и площадные цели.

В апреле артиллерийские соединения ВВО выполнят боевую стрельбу из всех видов артиллерии при поддержке авиационных подразделений.

Напомним, что в 8 сентября 2016 года военные учения в Крыму задержали вылет четырёх самолетов из Новосибирска.