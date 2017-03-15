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 15 марта, 10:27
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Безработный житель Забайкалья остановил поезд броском топора
Фото с сайта www.rail.uzdk.ru

Читинская прокуратура обвинила молодого человека, который в нетрезвом состоянии метнул пожарный топор в лобовое стекло электровоза и попал в приборную панель, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Молодой житель села Сохондо в Забайкалье попытался, будучи нетрезвым, остановить грузовой состав. По данным прокуратуры, перед этим он поссорился с семьей и ушёл из дома.

Нападение на электровоз произошло в ноябре 2016 года. Тогда 18-летний Михаил Кузнецов снял с пожарного щита топор, пошёл на пассажирскую платформу и метнул инструмент в кабину локомотива, установили следователи. Топор пробил лобовое стекло и попал на приборную панель электровоза, что создало угрозу жизни и здоровью машиниста и помощника.

Молодого человека обвиняют по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, бурятские железнодорожники решили бороться с коровами законодательно. За 2016 год в Республике Бурятии локомотивные бригады 91 раз применяли экстренное торможение, чтобы избежать наезда на крупный рогатый скот. Всего в течение года железнодорожники зафиксировали 943 случая, когда сельскохозяйственные животные находились в опасной близости от железнодорожного пути.

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