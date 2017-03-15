Алтайский край и Кемеровская область возглавили рейтинг разводов в регионах Сибири, по 72 случая пришлось на 100 браков. Традиции народов Республики Тыва сделали регион самым «семейным», узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирскстата».

Жители Сибири стали реже жениться и продолжили разводиться, выяснили статистики. За 2016 год органы ЗАГСа зарегистрировали около 131,3 тысячи браков, притом их число снизилось на 13,7 % по сравнению с 2015 годом. Разводов в 2016 году зарегистрировали 86,8 тысячи, что составляет 99 % случаев от 2015 года.

Первое место по количеству разводов на 100 браков поделили Алтайский край и Кемеровская область. Всего 72 пары из 100 разорвали отношения в статусе мужа и жены. Чуть меньше соотношение в Республике Хакасия — 70 разводов на 100 браков.

ЗАГСы Новосибирской области зарегистрировали почти 20,9 тысячи браков и 13 тысяч разводов, так же активно начинают и прекращают семейную жизнь в Красноярском крае. Однако институт семьи оказался важным для жителей Новосибирска и области, здесь всего 62 развода на 100 браков, и это третий лучший показатель по Сибири.

Традиции жителей Республики Тыва оказали сильное влияние на статистику ЗАГСа в регионе — здесь всего 29 разводов на 100 браков. Но за 2016 год тувинцы заключили всего 1 756 браков и развелись 509 раз.

Напомним, что Тува стала лидером рождаемости в стране, по версии активистов «Трезвой России» и экспертно-аналитического центра при Общественной палате РФ. Из сибирских регионов кроме Тувы в топ-10 вошли Республика Алтай и Бурятия. Томская, Новосибирская области и Алтайский край разместились на местах с 49-го по 51-е. Худшие показатели в Сибири обнаружились в Кемеровской области, которую составители рейтинга поместили на 72-е место.