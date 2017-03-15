 

Эксперт: ввозимая в Сибирь ранняя черемша небезопасна

 15 марта, 17:19
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Эксперт: ввозимая в Сибирь ранняя черемша небезопасна
Дикая черемша, фото с сайта wikimedia.org

Черемша, которую в марте начали привозить на продажу в Сибирские регионы из европейской части России, уступает местной таёжной черемше по всем органолептическим свойствам и может содержать опасные для здоровья вещества, сообщил корреспонденту Сиб.фм 15 марта президент некоммерческого партнёрства «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» (Новосибирск) Юрий Рудаков.

О том, что в регионы Сибири начали поступать первые партии весенней черемши, ранее сообщило управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. Специалисты надзорного ведомства задержали партию зелени, ввезённой с Кубани, — около 40 килограммов черемши поступили без карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние продукции. Предприниматель, привёзший зелень, был оштрафован на 300 рублей. Поскольку проверкой было установлено, что продукция безопасна, её вернули владельцу.

«Та черемша, которую сейчас привозят в Сибирь, выращена на грядке или в теплице. Это совершенно не та трава, которая растёт в нашей сибирской тайге в экологически чистых условиях. Эта зелень имеет другие органолептические свойства, потому что при её выращивании однозначно используются удобрения, нитраты для борьбы с вредителями, селекционные семена. Да, такая черемша растёт быстрее, она толще, но имеет совсем не тот вкус. Это как китайские грибы, которые продаются у нас под видом опят, но опятами не являются», — пояснил Рудаков.

По словам эксперта, сибирская черемша начнёт появляться только в конце апреля или в начале мая — в зависимости от погодных условий. Первыми таёжную зелень увидят жители Алтая, Тувы и Хакасии. Чтобы обезопасить себя от некачественной продукции, Юрий Рудаков советует любителям черемши не покупать её на стихийных рынках.

«Лучше предпочесть всё-таки официальные точки торговли, где какой ни есть, но всё же надзор. Я при выборе черемши стараюсь выбирать проверенных заготовителей, у которых покупаю её не первый год. Ну и ещё один совет: как и любой овощ, растущий на земле, черемшу надо тщательно помыть перед употреблением в пищу», — отмечает президент союза переработчиков.

Напомним, в октябре 2016 года томские переработчики дикоросов получили пять золотых наград на крупнейшей российской аграрной выставке «Золотая осень». В том числе, были отмечены колбаса из мяса лося, клюквенные морсы и конфеты, а также пломбир с вареньем из сосновых шишек.

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