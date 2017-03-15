 

Машину после ДТП бросили на Красном проспекте в Новосибирске

 15 марта, 10:44
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Машину после ДТП бросили на Красном проспекте в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

В Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина неизвестные бросили автомобиль с разбитым бампером прямо на проезжей части, что затруднило движение по Державина, передаёт 15 марта корреспондент Сиб.фм.

15 марта в 10 часов на углу Красного проспекта и улицы Державина, рядом со светофором, корреспондент Сиб.фм заметил разбитый автомобиль марки Nissan Almera. Владельцев машины и сотрудников ГИБДД рядом не оказалось.

Между тем, автомобиль стоит прямо на проезжей части, в районе пешеходного перехода, и загораживает движение.

В ночь с 14 на 15 марта в Новосибирске выпал снег. Судя по сантиметровому слою снега, ДТП случилось либо вечером, либо ночью. За это время машину с центральной улицы города до сих пор не эвакуировали. Корреспондент Сиб.фм выясняет подробности.

Новость дополняется.

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