 

Мэрия Новосибирска предложила 11 свай для трещины на Большевистской

 15 марта, 17:51
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Мэрия Новосибирска предложила 11 свай для трещины на Большевистской
фото екатерины мандровой из сообщества www.vk.com/typical_nsk

Новосибирский застройщик «Снежной мили» забьёт 11 свай возле стенки котлована по совету подрядчика мэрии — проект восстановления улицы потребует укрепления верхнего яруса и отвода грунтовых вод, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза мэрии Новосибирска.

Новосибирская компания «Новоград» забьёт 11 свай в основание стенки котлована под строительство «Снежной мили» до 19 марта. Застройщик согласился выполнить рекомендации муниципального подрядчика спустя четыре месяца, после появления просадки магистрали и трещины на улице Большевистской.

Специалисты аварийных служб мэрии Новосибирска, регионального «Госстройнадзора», застройщика «Новоград» и компаний-подрядчиков договорились провести гидрологические изыскания на месте снесённой дороги и насыпи. По словам чиновников, разрушение дороги федерального значения удалось приостановить, план дальнейшей ликвидации появится через несколько недель, после анализа ситуации с грунтовыми водами.

«С 16 марта застройщик приступает к креплению нижней шпунтовой стенки, к 20 марта будет готово проектное решение по креплению верхнего шпунта. В ближайшее время будет заключён договор на проведение гидрологических изысканий, исследование нам покажет, какие ремонтные работы дорожного и тротуарного покрытия необходимы. По результатам гидрологии будет разработан план по ликвидации этой аварийной ситуации», — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин.

Местные жители подтвердили начавшиеся работы по забиванию свай и сравнили трещину на Большевистской с началом обрушения автодороги во Владивостоке. По сообщениям сайта «Восток-Медиа», обрушение части улицы Станюковича во Владивостоке произошло 14 февраля, причиной стало обрушение подпорной стены на стройплощадке апарт-комплекса Gavan Residence.

«Сейчас спешно бетонируют трещину на Большевистской, а строители укрепляют улицу со стороны котлована дополнительными сваями. В апреле 2015 года мы протестовали, что дорогу нам перекрыли, а сейчас выезд на магистраль есть. Пока наша группа в WhatsApp просто следит за ситуацией, котлован всё равно не закопают», — рассказала Сиб.фм представительница инициативной группы жителей улицы Обская Елена Малярчук.

Напомним, мэрия Новосибирска перенесла остановку на 170 метров из-за весеннего разлома на магистрали. Трещина на улице Большевистской расширилась в два раза в связи с наступлением весны. Ранее 100-метровая трещина на одной из главных транспортных артерий города была замечена в ноябре 2016 года. Предварительной причиной городские службы называли строительство бизнес-комплекса «Снежная Миля», котлован которого находится в 10 метрах от разлома.

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