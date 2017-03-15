Новосибирский и томский госуниверситеты вошли в 15 лучших популяризаторов российской науки

Фото Алёны Мартыновой и с сайта www.tsu.ru. Коллаж из архива Сиб.фм

Новосибирский НГУ и томский ТГУ вошли в 5 номинантов Гран-при «Коммуникационной лаборатории» для пиарщиков науки. Красноярский СФУ отметили за эффективный SMM, сотрудники Красноярского Академгородка — среди номинантов, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки.

Три сибирских вуза попали в список 15 успешных популяризаторов науки по версии жюри премии «Коммуникационная лаборатория». Новую награду решили вручать в Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки с 2017 года.

Новосибирский государственный университет отметили за лучшие научные мероприятия, лекции и дискуссии. Среди успешных кейсов научно-популярных мероприятий: Неделя Дарвина в НГУ, Open Space Picnic, Дни научного кино и ностальгические лекции Back to NSU. Университет номинирован на Гран-при «Коммуникационной лаборатории» в числе пяти финалистов.

Томский госуниверситет также в «шорт-листе» претендентов на Гран-при конкурса. Эксперты отметили «Сверхтекучесть» каналов коммуникации с аудиторией через сайт, соцсети, блоги, YouTube и мессенджеры.

Сибирский федеральный университет также попал в номинацию «Свертекучесть» взаимодействия с аудиторией. Команду популяризаторов достижений Красноярского научного центра СО РАН («Красноярский Академгородок») выдвинули в претенденты малого Гран-при «Эврика!» за высокие стандарты качества.

В лонг-лист премии попали 55 научно-исследовательских институтов и 144 вуза со всей России. Результаты премии образцовых популяризаторов российской науки в пяти номинациях объявят 20 марта.

Напомним, что VI Всероссийская школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства проходит в Новосибирске с 13 по 19 марта. За семь дней по всей стране проходят тематические уроки в школах, гимназиях, лицеях и колледжах. В книжных магазинах города начались бесплатные публичные лекции по трём направлениям: с лекцией «Дорога в космос: новые шаги и достижения» выступит кандидат физико-математических наук Дмитрий Эпштейн (Институт теоретической и прикладной механики СО РАН). Как фундаментальная физика улучшает нашу жизнь, объяснит кандидат физико-математических наук Антон Николенко (ИЯФ СО РАН). О «животных на острие науки» расскажет кандидат биологических наук Иван Яковлев (Институт систематики и экологии животных СО РАН).