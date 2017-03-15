Новосибирский пенсионер с супругой сгорел в частном доме в свой день рождения

Пожарные Новосибирска нашли двух погибших супругов при пожаре в частном доме на улице Геологической, причины пожара устанавливаются. Соседний дом является юридическим адресом завода «Луч», который разрабатывает и производит геофизическую аппаратуру для генерации электромагнитных полей и анализа пород в нефтяных скважинах, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм от источника в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

Пожар в частном доме унёс жизни пожилого хозяина и его супруги в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение о пожаре по адресу улица Геологическая, 45а поступило в МЧС 15 марта около 01:40.

Горел частный дом из бруса и кирпича с гаражом и летней верандой, общая площадь возгорания составила 72 м². Пожарные потушили открытый огонь через 13 минут и обнаружили тела 65-летнего хозяина дома и 68-летней супруги.

Мужчина погиб в свой день рождения, ему должно было исполниться 66 лет, выяснил корреспондент Сиб.фм. В МЧС устанавливают причину и материальный ущерб пожара.

Соседнее двухэтажное здание по улице Геодезическая, 45 является юридическим адресом научно-производственного объединения «Луч», сообщает официальный сайт предприятия. Более 20 лет ЗАО НП «Луч» разрабатывает геофизические аппаратурно-программные комплексы для исследования нефтегазовых скважин и других целей, которые генерируют мощные электромагнитные поля. Производители утверждают, что более 500 комплектов активно используются на месторождениях Западной Сибири, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Китая. В настоящее время предприятию принадлежит около 15 % российского рынка геофизической аппаратуры.

Напомним, двое малолетних детей устроили пожар в посёлке Земляная Заимка Новосибирской области и погибли. До прибытия пожарных пятилетнего мальчика и его годовалого брата пытались спасти соседи, они взломали входную дверь и вытащили одного ребёнка, но было уже поздно. Второй ребёнок был найден пожарными в дальней комнате. Предположительно пожар произошёл из-за детской шалости с огнем.