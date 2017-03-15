 

Омский охотник застрелил председателя-охотоведа вместо глухаря

 15 марта, 13:55
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Омский охотник застрелил председателя-охотоведа вместо глухаря
Фото с сайта www.piterhunt.ru

Омский председатель районного общества охотников и рыболовов погиб от выстрела товарища из карабина. Охотник объяснил следователям, что перепутал общественника с глухарём, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Омской области.

Житель Седельниковского района Омской области перепутал знакомого с глухарём на охоте. По данным прокуратуры, 49-летний Евгений Литвинов подстрелил на месте 45-летнего знакомого по интересам.

Днём 2 января 2016 года охотник отправился в лес, при себе у него был зарегистрированный карабин «Вепрь-308» и лицензия на отстрел глухаря, согласно материалам уголовного дела.

Подозреваемый пояснил, что выстрелил по неясно видимой цели за кустами, не убедившись в отсутствии людей. В результате охотник попал в 45-летнего председателя Седельниковского районного общества охотников и рыболовов, который скончался на месте.

«Евгений Литвинов признал вину в полном объёме, и пояснил, что выстрелил в сидевшего в кустах мужчину по ошибке, перепутав его силуэт с глухарём. Сам стрелок в этот момент не сидел в засаде. В его пояснениях странно то, что охотник перепутал силуэт мужчины именно с глухарём. Известно, что охота на зверя и крупную дичь в это время запрещена», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре Омской области.

Прокуратура обвиняет 49-летнего Евгения Литвинова по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, уголовное дело направлено в Тарский городской суд Омской области.

Напомним, что красноярский инженер отстреливал крыс во дворе из снайперской винтовки. Полицейским «снайпер» пояснил, что в его обязанности входит контроль за техническим состоянием строения, поэтому он решил произвести отстрел крыс на подведомственной территории внутреннего двора. В настоящее время пневматическое оружие у мужчины изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

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