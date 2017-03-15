Пациентка загорелась в кресле на приёме у стоматолога в Омске

В Омске на приёме у зубного врача загорелась 28-летняя девушка, её доставили в больницу с 15 % ожогов поверхности тела, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Нового Омска» 15 марта.

Инцидент произошёл в одной из частных стоматологических клиник Омска 22 февраля. По информации «Нового Омска», стоматолог лечил зуб девушке. Он утрамбовывал материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. Медсестра, которая помогала врачу, добавила в горящую ёмкость спирт. От вспыхнувшего пламени загорелась пациентка, которая в этот момент находилась в кресле.

Девушку госпитализировали в ожоговый центр с 15 % ожогов поверхности тела. В центре её прооперировали. Лечение и восстановление может занять много времени.

Руководитель пресс-службы следственного комитета по региону Лариса Болдинова подтвердила корреспонденту Сиб.фм, что по данному случаю проводится проверка, но давать какие-либо комментарии отказалась. На официальном сайте регионального следственного комитета информации об инциденте также нет.

Напомним, что в августе 2015 года следственный комитет по Иркутской области заподозрил в халатности врачей Боханской районной больницы, где ребёнок родился с осложнениями здоровья.