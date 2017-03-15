 

Пациентка загорелась в кресле на приёме у стоматолога в Омске

 15 марта, 13:11
были упомянуты
подходящие темы
Пациентка загорелась в кресле на приёме у стоматолога в Омске
Фото с сайта vseodetyah.com

В Омске на приёме у зубного врача загорелась 28-летняя девушка, её доставили в больницу с 15 % ожогов поверхности тела, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Нового Омска» 15 марта.

Инцидент произошёл в одной из частных стоматологических клиник Омска 22 февраля. По информации «Нового Омска», стоматолог лечил зуб девушке. Он утрамбовывал материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. Медсестра, которая помогала врачу, добавила в горящую ёмкость спирт. От вспыхнувшего пламени загорелась пациентка, которая в этот момент находилась в кресле.

Девушку госпитализировали в ожоговый центр с 15 % ожогов поверхности тела. В центре её прооперировали. Лечение и восстановление может занять много времени.

Руководитель пресс-службы следственного комитета по региону Лариса Болдинова подтвердила корреспонденту Сиб.фм, что по данному случаю проводится проверка, но давать какие-либо комментарии отказалась. На официальном сайте регионального следственного комитета информации об инциденте также нет.

Напомним, что в августе 2015 года следственный комитет по Иркутской области заподозрил в халатности врачей Боханской районной больницы, где ребёнок родился с осложнениями здоровья.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 13 марта, 13:00 • интервью

Вернуть улыбку

Корреспондент Сиб.фм поговорил с хирургом клиники «Дентал-Сервис» Татьяной Гатиловой о том, как спасти больной зуб: терапия, хирургия и эстетика.
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорождённых.
самое популярное
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
 10 марта, 17:32 • новость

Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма про российского оппозиционера и политического деятеля Бориса Немцова «Слишком свободный человек», после показа зрители аплодировали стоя режиссёру Михаилу Фишману.
присоединяйтесь!
    