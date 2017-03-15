Следком Тывы ищет источник распространения в соцсетях фото с места убийства семьи

Следственный комитет Республики Тывы ищет источник распространения в соцсетях фотографий с места убийства 35-летних супругов и их малолетних детей, узнал корреспондент Сиб.фм 15 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

Региональное следственное управление расследует убийство семьи из города Ак-Довурака. Тела родителей и их двух малолетних детей были найдены на месте пожара в квартире многоквартирного дома.

Следователи уже задержали двух подозреваемых — родных сестёр 19 и 25 лет, проживающих в этом же городе. Мотивом для убийства следователи считают ссору между хозяйкой квартиры и гостями, переросшую в драку. Покидая место преступления, сёстры подожгли квартиру, считают следователи.

Фотографии с места трагедии попали в социальные сети и вызвали большой общественный резонанс. Следственное управление проводит служебную проверку по факту несанкционированного распространения фотографий.

В случае подтверждения несанкционированного распространения материалов предварительного следствия виновные будут наказаны.

Напомним, что 1 октября 2013 года Новосибирская полиция и ФСБ заявили о росте экстремизма в Новосибирской области, причём более трети преступлений совершается в интернете, а треть из них приходится на социальную сеть «ВКонтакте».