Томские детский сад и школу оштрафовали за слежку в интернете

Шегарский детский сад, школа и техникум в Томской области собирали персональные данные учеников в интернете без разрешения. Учреждения получили штрафы по 500 рублей за отсутствие разъяснений прав на сайтах, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Три основных образовательных учреждения в райцентре Шегарского района получили штрафы по 500 рублей. Прокуратура Томской области нашла нарушения закона о защите персональных данных в интернете.

Шегарский детский сад № 1, Шегарская средняя школа № 1 и Промышленно-коммерческий техникум собирали персональные данные учащихся через интернет, согласно административному делопроизводству.

Собранные имена, фамилии, адреса и телефоны учеников и родителей им самим были недоступны, на сайтах учреждений отсутствовали формы согласия на обработку персональных данных. В открытом доступе не было разъяснений о правах предоставления и обработки сведений, сообщили в проверяющих органах.

Прокуратура приравняла сбор персональных данных к работе интернет-провайдеров, согласно закону их сайты должны сообщать о политике обработки и защиты персональных данных. Штрафы были выписаны по статье 13.11 КоАП РФ «Нарушение законного порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах».

Напомним, томская прокуратура предложила найти «Майн Кампф» в школьных библиотеках региона. «Директора школ говорили, что контролируют наличие экстремистской литературы в школьных библиотеках. Однако не во всех школах были актуальные списки информации запрещённых материалов, некоторые не сверяют свои фонды со списками на сайте Министерства юстиции», — признавался Сиб.фм зампрокурора Чаинского района Томской области Александр Морозов. Он добавил, что на начало 2017 года фактов обнаружения экстремистских материалов в школьных библиотеках не было.