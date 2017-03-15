 

Транссибирский Арт-Фестиваль с участием «Виртуозов Москвы» пройдёт в Новосибирске

 15 марта, 15:25
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Транссибирский Арт-Фестиваль с участием «Виртуозов Москвы» пройдёт в Новосибирске
Фото с сайта muzcentrum.ru

Четвёртый Транссибирский Арт-Фестиваль под руководством Вадима Репина открывается 15 марта, в его программе полтора десятка концертов с участием мировых звёзд, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирской филармонии.

В рамках фестиваля состоится 15 концертов с участием мировых звёзд, традиционно три концерта пройдут в городах Новосибирской области — Искитиме, Бердске и в посёлке Ордынском. Фестиваль также включает программы мастер-классов и камерной музыки, проект «Дети — детям», показы фильмов Бруно Монсенжона и творческую встречу с ним и другие события.

Приглашённым коллективом фестиваля в этом году станет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В числе звёзд фестиваля — Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Феррандес, Александр Князев и другие музыканты.

«Интерес к Транссибирскому Арт-Фестивалю в этом году феноменальный. Я связываю этот факт с великолепной программой и впечатляющим составом исполнителей, — сказал генеральный директор филармонии Бейбит Мухамедин. — Особенное внимание наших слушателей вызвал концерт Владимира Спивакова и Государственного камерного оркестра „Виртуозы Москвы“».

В 2017 году средняя цена билетов фестиваля снижена почти вдвое по сравнению с 2016 годом.

Первый концерт фестиваля состоится 15 марта, Новосибирский академический симфонический оркестр выступит под управлением американского дирижёра Лоренса Фостера, прозвучит программа американской музыки. Солистка — французская пианистка Дана Чиокарли. Концерт посвящён 80-летию Новосибирской филармонии.

20 марта концерт будет посвящен 60-летию Новосибирской консерватории, в нём вместе со студенческими коллективами выступят выпускники класса Захара Брона Вадим Репин и Наталья Прищепенко.

Напомним, что в апреле 2016 года в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля состоялся концерт обладателя самого высокого голоса России Сергея Ванина.

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