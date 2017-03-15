 

Житель Новосибирска решил избавиться от наледи в центре города именем мэра Локтя

 15 марта, 09:08
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Житель Новосибирска решил избавиться от наледи в центре города именем мэра Локтя
Фотографии Павла Федотова

В Новосибирске активист Павел Федотов решил обратить внимание мэра города Анатолия Локтя на скользкие тротуары при помощи поэзии, фотографии и соцсетей, рассказал корреспонденту Сиб.фм 15 марта сам Павел.

Жителя Заельцовского района Новосибирска Павла Федотова возмутили скользкие тротуары в оживлённой части города. Образовавшуюся в результате перепадов температур наледь городские службы не спешат счищать или посыпать песком.

«Практически каждый день прохожу мимо станции метро „Заельцовская“. В паре десятков метров от выхода к Красному проспекту сформировался этот аттракцион, — рассказал Федотов корреспонденту Сиб.фм.

— Был разгар дня, и через эту полосу препятствий при мне прошли несколько десятков людей. Взрослые мужчины останавливались и выбирали, на какую бы ногу опереться, а тётушки и бабушки вообще смотрели на это, как на „зелёную милю“.

Вспомнил, как мой хороший друг, Максим Генинг, недавно жаловался на жуткую гололедицу в Новосибирске. Он упал на улице Фрунзе около „Сибирского Молла“ и сильно ушиб колено. Я заснял видео на смартфон и выслал ему, чтобы показать, что творится в другой части города. В ответ он прислал мне стишок про товарища Локтя».

Павел Федотов решил обратить на проблему внимание мэра города Анатолия Локтя с помощью социальных сетей. Недолго думая, купил в ближайшем магазине ватман и маркер, написал на плакате присланный Максимом Генингом стих: «Очень сложно по наледи утречком топать, я беру чью-то руку, а чувствую — Локоть!» Затем активист попросил прохожего сделать фотографию с плакатом.

«Ещё какое-то время поработал Хароном на этой переправе, но нужно было уходить. Пришёл домой и разослал фотографии по новостным пабликам, в первую очередь в Сиб.фм, — сказал Павел Федотов. — Максим потом признался, цитирую: „Немного стыдно всё на Локтя валить, но что поделать. Из песни слов не выкинешь“. А мне кажется, что можно простить частный сектор, окраины, дворы, но не оживлённый участок на центральной улице Новосибирска».

Стоит отметить, что Федотов в мае 2016 года делал похожую акцию. В стремлении привлечь внимание к ямам на дорогах рассылал по соцсетям «романтические» фото дорог. Но, как пояснил активист, такая акция тогда эффекта не возымела. В этот раз Федотов надеется, что получится решить вопрос скользких тротуаров — хотя бы на станции метро «Заельцовская».

Напомним, что 8 января 2017 года активист из Новосибирска написал на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.

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