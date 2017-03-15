 

Жители Омска жалуются на неприятный запах в Кировском округе города

 15 марта, 16:59
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Жители Омска жалуются на неприятный запах в Кировском округе города
Фото с сайта mega-u.ru

Жители Омска жалуются на неприятный запах с вечера 14 марта, проведённые проверки не выявили источник запаха и превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, узнал корреспондент Сиб.фм 15 марта из сообщения регионального главка МЧС.

9 и 10 марта жители Омска уже обращались с аналогичными жалобами. Специалисты установили, что причиной запаха является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется для добавления в природный газ с целью определения утечек. Региональный СК возбудил уголовное дело в связи с тем, что, по предварительным данным, концентрация этилмеркаптана в воздухе была превышена в 400 раз.

С вечера 14 марта в Центр кризисного управления МЧС начали поступать жалобы жителей на неприятный запах преимущественно в Кировском округе города.

Специалисты Центра по мониторингу окружающей среды и Роспотребнадзора провели отборы воздуха на содержание различных химических веществ: метана, формальдегида, сероводорода, метина, этилмеркаптана, чтобы выявить источник запаха.

В результате экспресс-анализа предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено. Содержание этилмеркаптана в воздухе составило 0,021 миллиграмма на кубический метр.

Стоит отметить, что концентрация этого вещества до 16 миллиграммов на кубический метр серьезных последствий не вызывает даже при многочасовом воздействии.

Напомним, в декабре 2016 года химики из Томска предложили победить смог с помощью нанотрубок из серебра.

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