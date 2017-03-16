Новосибирский аэропорт Толмачёво просит ГИБДД ограничить парковку на улице Станционной

Руководство новосибирского аэропорта Толмачёво обратилось в региональное управление ГИБДД с просьбой ограничить парковку автотранспорта на улице Станционной, чтобы ускорить трафик и сократить пробки, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы аэропорта.

Генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич просит руководство ГИБДД ограничить остановку и парковку транспорта на Станционной от пересечения с улицей Бетонный переезд до пересечения с улицей 2-ая Станционная. Из-за припаркованных на этом участке грузовых автомобилей снижается скорость движения, возникают пробки, и это мешает авиапассажирам вовремя добираться до Толмачёва.

Обеспечение проезда транспорта от вокзала «Новосибирск-Главный» до Толмачёва, исключение «узких» мест способствуют решению транспортных проблем, говорится в сообщении.

«Минимизация пробок и соблюдение графика движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеет большое значение для авиапассажиров. Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области», — считает Евгений Янкилевич.

Напомним, что в апреле 2013 года власти Новосибирска увеличили разрешённую скорость на Димитровском мосту, проезде Энергетиков и улице Станционной до 70 км/ч, чтобы уменьшить пробки.