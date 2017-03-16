 

Арабский принц наградил Антона Уницына за красоту онкобольных детей в Новосибирске

 16 марта, 13:10
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Арабский принц наградил Антона Уницына за красоту онкобольных детей в Новосибирске
Фото Антона Уницына с сайта www.nsu.ru

Новосибирский фотограф Антон Уницын занял пятое место в номинации «Вызов» престижного фотоконкурса HIPA с призом в 10 000 $. Автор снимка сделал удачный кадр на благотворительной фотосессии для подопечных фонда «Защити жизнь», узнал 16 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирский фотограф Антон Уницын получил награду за снимок на благотворительной фотосессии «День красоты» для больных онкологией детей и их родителей. Жюри международного фотоконкурса HIPA присудило фотографии пятое место в номинации «Вызов», награду лично вручал принц ОАЭ Хамад ибн Моххамед Аль Мактум.

Благотворительная фотосессия «Счастье внутри нас» проходила в Новосибирской клинической центральной районной больнице при поддержке фонда «Защити жизнь». Стилисты, визажисты и фотографы стремились показать красоту детей и их родителей самим участникам.

«Суть этого проекта ― поддержать детей с онкологией и их мам в трудной ситуации, разорвать ту реальность, в которой они живут, и напомнить об обычной жизни и её эмоциях, которые были до болезни. Я в этом проекте участвовал как сторонний наблюдатель, моя задача была — задокументировать происходящее со стороны, не вмешиваясь в него», — пояснил фотограф Антон Уницын.

Ежегодный международный фотоконкурс HIPA с самым большим призовым фондом в 423 000 $ проходит с 2011 года. В этот раз организаторы выбрали тему The Challenge, людей в ситуации вызова. Первая попытка участия в фотоконкурсе принесла Антону Уницыну пятое место в основной номинации и приз в 10 000 $.

Фото Антона Уницына из архива Сиб.фм

Ранее Антон Уницын был признан лучшим фотографом стран СНГ 2016 года в номинации «Редакционная фотография» International Photography Awards. Также фоторепортаж Уницына о жизни Сольвычегодска занял третье место в номинации «Моя страна» на международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Антон Уницын регулярно сотрудничал с Сиб.фм, снятый для репортажа кадр попал в число финалистов Best of Russia-2015.

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