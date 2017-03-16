 

Автобусные билеты в Красноярске напечатали с орфографической ошибкой

 16 марта, 15:39
подходящие темы
Автобусные билеты в Красноярске напечатали с орфографической ошибкой
Фото Олега Щедловского

В Красноярске больше миллиона проездных билетов автобуса напечатали с орфографической ошибкой, на которую обратили внимание пассажиры, узнал корреспондент Сиб.фм из страницы в соцсети Facebook жителя Красноярска Олега Щедловского 16 марта.

Олег Щедловский заметил ошибку на билете в автобусе, который следовал по маршруту № 53. На проездном билете с ошибкой было написано слово «департамент», через букву «о» — «депортамент».

Белый заец кушает чёрное кофе: русский язык по правилам и без

«Дали сегодня в автобусе билетик: красивый, лощёный, с обеих сторон рекламка, если бы ещё не досадная ошибка в иностранном слове, было бы вообще идеал», — написал Олег Щедловский на своей странице в соцсети Facebook.

Руководитель компании-перевозчика ООО «Ветеран» Игорь Перфилов рассказал НГС, что орфографическую ошибку допустили в типографии. Он сообщил, что билеты напечатали тиражом свыше 1 млн экземпляров.

«Без билетов мы вообще выходить на линию не можем, — пояснил Перфилов. — Нам важны три составляющие: серия, наши реквизиты и цена проезда. Всё остальное должны были в типографии проверить».

Компания заказала печать новой партии билетов — без ошибок. На это понадобится примерно пять-семь дней. Когда будут готовы новые билеты, бракованные уничтожат.

Напомним, что в феврале 2017 года новосибирские власти по ошибке стали раздавать юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» с цветами итальянского флага.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 11.11.2016, 12:02 • репортаж

Суррогатному топливу объявлена война

Как обеспечить безопасность автолюбителей и общественного транспорта и как ведется борьба с контрафактным горючим, узнал корреспондент Сиб.фм из обсуждения в рамках «Встречи на Вертковской».
 21.10.2016, 07:07 • статья

Верным путём едете, товарищи!

Самой знаменитой российской железнодорожной магистрали исполнилось сто лет. Корреспондент Сиб.фм вспоминает интересные факты, памятные даты и знамениты имена, связанные с Транссибом.
самое популярное
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
 10 марта, 17:32 • новость

Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма про российского оппозиционера и политического деятеля Бориса Немцова «Слишком свободный человек», после показа зрители аплодировали стоя режиссёру Михаилу Фишману.
присоединяйтесь!
    