Автобусные билеты в Красноярске напечатали с орфографической ошибкой

В Красноярске больше миллиона проездных билетов автобуса напечатали с орфографической ошибкой, на которую обратили внимание пассажиры, узнал корреспондент Сиб.фм из страницы в соцсети Facebook жителя Красноярска Олега Щедловского 16 марта.

Олег Щедловский заметил ошибку на билете в автобусе, который следовал по маршруту № 53. На проездном билете с ошибкой было написано слово «департамент», через букву «о» — «депортамент».

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«Дали сегодня в автобусе билетик: красивый, лощёный, с обеих сторон рекламка, если бы ещё не досадная ошибка в иностранном слове, было бы вообще идеал», — написал Олег Щедловский на своей странице в соцсети Facebook.

Руководитель компании-перевозчика ООО «Ветеран» Игорь Перфилов рассказал НГС, что орфографическую ошибку допустили в типографии. Он сообщил, что билеты напечатали тиражом свыше 1 млн экземпляров.

«Без билетов мы вообще выходить на линию не можем, — пояснил Перфилов. — Нам важны три составляющие: серия, наши реквизиты и цена проезда. Всё остальное должны были в типографии проверить».

Компания заказала печать новой партии билетов — без ошибок. На это понадобится примерно пять-семь дней. Когда будут готовы новые билеты, бракованные уничтожат.

Напомним, что в феврале 2017 года новосибирские власти по ошибке стали раздавать юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» с цветами итальянского флага.