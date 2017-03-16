 

Десятки домов в центре Новосибирска остались без света из-за аварии

 16 марта, 18:32
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Десятки домов в центре Новосибирска остались без света из-за аварии
фото с сайта www.mebsynvenge.ru

Жители Новосибирска сообщили о массовых отключениях электричества на улицах Фрунзе, Семьи Шамшиных, Депутатская. Свет обещают дать через 4-5 часов после аварии, выяснил корреспондент Сиб.фм из ответа оператора диспетчерской 051.

Десятки новосибирцев пожаловались на отключения электричества в Центральном районе. Без света остались дома по улицам Депутатская, Семьи Шамшиных, частично — на улице Фрунзе, сообщили Сиб.фм местные жители.Причиной стала авария на подстанции электросетей в Центральном районе Новосибирска, рассказал нам оператор единой дежурно-диспетчерской службы.

Электричество подключат в течении 2-3 часов, заверила диспетчер службы 051 на момент публикации материала. Притом очевидцы сообщали, что аварийное отключение света длится уже более 1,5 часов дополнительно к названным срокам устранения аварии.

Городские интернет-сервисы: вкладка служб жизнеобеспечения на Муниципальном портале Новосибирска и карта «Мой Новосибирск» пока ничего не сообщили об аварии.

Напомним, что новосибирская управляющая компания «СПАС-Дом» завысила счета на 130 тысяч рублей в 2008 году. В результате перерасчёта в 2017 году УК выплатила собственникам более 130 тысяч рублей,также мировой судья Центрального района Новосибирска оштрафовал ЗАО «УК „СПАС-Дом“» на 250 тысяч рублей.

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