Десятки домов в центре Новосибирска остались без света из-за аварии

Жители Новосибирска сообщили о массовых отключениях электричества на улицах Фрунзе, Семьи Шамшиных, Депутатская. Свет обещают дать через 4-5 часов после аварии, выяснил корреспондент Сиб.фм из ответа оператора диспетчерской 051.

Десятки новосибирцев пожаловались на отключения электричества в Центральном районе. Без света остались дома по улицам Депутатская, Семьи Шамшиных, частично — на улице Фрунзе, сообщили Сиб.фм местные жители.Причиной стала авария на подстанции электросетей в Центральном районе Новосибирска, рассказал нам оператор единой дежурно-диспетчерской службы.

Электричество подключат в течении 2-3 часов, заверила диспетчер службы 051 на момент публикации материала. Притом очевидцы сообщали, что аварийное отключение света длится уже более 1,5 часов дополнительно к названным срокам устранения аварии.

Городские интернет-сервисы: вкладка служб жизнеобеспечения на Муниципальном портале Новосибирска и карта «Мой Новосибирск» пока ничего не сообщили об аварии.

Напомним, что новосибирская управляющая компания «СПАС-Дом» завысила счета на 130 тысяч рублей в 2008 году. В результате перерасчёта в 2017 году УК выплатила собственникам более 130 тысяч рублей,также мировой судья Центрального района Новосибирска оштрафовал ЗАО «УК „СПАС-Дом“» на 250 тысяч рублей.