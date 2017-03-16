Эксклюзивная ставка по ипотеке 9,7 % действует на жильё в новосибирских новостройках

Застройщик новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» и «Абсолют Банк» предложили покупателям жилья в новостройках эксклюзивную ипотечную ставку в 9,7 % годовых*, узнал корреспондент Сиб.фм 15 марта из сообщения пресс-службы «Чистой Слободы».

Принять участие в акции «Честная ипотека» можно в срок до 30 апреля, при этом предложение квартир по льготной ипотеке ограничено.

Микрорайон «Чистая Слобода» расположен в западной части Новосибирска на улицах Титова, Спортивная и Забалуева. Застройщиком выступает компания «ДСК КПД-Газстрой», которая входит в число наиболее надёжных застройщиков города: за последние девять лет компания сдала в эксплуатацию 41 дом без единого случая нарушения сроков сдачи.

Квартиры в «Чистой Слободе» продаются с готовым ремонтом и установленной сантехникой, можно выбрать как эргономичную студию площадью 22,84 квадратных метра, так и просторную однокомнатную квартиру площадью до 42,21 «квадратов» или двухкомнатную площадью 55,85 квадратных метра. На выбор покупателей представлены самые разные планировки.

Подробную информацию можно получить по телефону (383) 274-37-37, также можно записаться на экскурсию по микрорайону.

*Субсидированную ставку по ипотечному кредиту ПАО АКБ «Абсолют Банк» предоставляет на приобретение квартир в микрорайоне «Чистая Слобода», расположенных на 4, 5, 6, 7 этажах домов № 19, 20. 21, 22, 25, 26. Условия кредитования: взнос 25 % от стоимости выбранного жилья; срок кредитования — до 30 лет. Полные условия представлены на сайте www.absolutbank.ru. Срок действия акции «Честная ипотека 9,7 %» — с 01 марта по 30 апреля 2017 года. Застройщик ООО «ДСК КПД-Газстрой». Проектные декларации размещены на сайте www.chistayasloboda.ru.