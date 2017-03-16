 

Городские власти планируют построить третий бизнес-инкубатор в Новосибирске

 16 марта, 11:46
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Городские власти планируют построить третий бизнес-инкубатор в Новосибирске
Иллюстрация Алексея Бархатова из архива Сиб.фм

Депутаты городcкого совета заявили о запланированном строительстве в Новосибирске третьего бизнес-инкубатора, который может стать самым крупным из уже существующих, узнал корреспондент из сообщения «Вести Новосибирск» 16 марта.

Новый бизнес-инкубатор ориентирован на инновации и поддержку начинающих предпринимателей в развитии экономики. Предполагается, что в третьем бизнес-инкубаторе будут располагаться офисы и производственные цеха. Стоимость проектной документации оценили в 5 млн рублей.

«Мы уже зафиксировали выделение средств на проектирование, — пояснил председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно- производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — У нас, как правило, по сложившейся практике, если существует проект и сметная документация, то мы можем смело рассчитывать, что в 2018-2019 годах в бюджете города Новосибирска и области будут предусмотрены средства на строительство инкубатора».

Напомним, что в 2015 году в Новосибирске открыли второй бизнес-инкубатор, включающий 80 офисов и 160 производственных рабочих мест.

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