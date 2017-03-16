Иркутские школьницы на вечеринке в честь 8 Марта заставили одноклассника целовать обувь

Группа школьниц в Иркутской области на вечеринке, устроенной в честь 8 Марта, избила и унизила одноклассника, видео издевательств затем было опубликовано в интернете, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения иркутского сайта newsbabr.com.

Инцидент произошел накануне Международного женского дня. Его участниками стали школьники, проживающие на железнодорожной станции «Подкаменная» в Шелеховском районе области. Судя по всему, подростки употребляли алкоголь, затем между девушками и их одноклассником вспыхнул конфликт. Парня начали избивать, снимая происходящее на видео.

Подросток не сопротивлялся, пытался словами остановить действия девушек. После избиения школьницы заставили сверстника целовать обувь, затем видеозапись издевательств выложили в социальные сети.

Мать пострадавшего обратилась за помощью в полицию и следственный комитет, проводится доследственная проверка. Администрация школы, где учились участники конфликта, также пытается разобраться в произошедшем. По данным журналистов, одна из участниц избиения — дочка местной учительницы, ещё две девушки уже состоят на учёте в полиции.

Напомним, в ноябре 2016 года в интернете был размещён видеоролик с издевательствами над 13-летней школьницей: в подъезде жилого дома её избивали более старшие девушки, а затем заставили встать на колени. Причиной конфликта стала ревность к молодому человеку — избитая школьница общалась с приятелем своей 16-летней подруги.