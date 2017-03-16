 

Красноярский депутат призвал сажать «паразитирующих на Универсиаде» археологов

 16 марта, 13:36
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Красноярский депутат призвал сажать «паразитирующих на Универсиаде» археологов
Александр Глисков, фото с сайта sobranie.info

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков заявил о существовании в регионе «археологической мафии», которая «паразитирует на Универсиаде и других федеральных проектах» — по подсчётам парламентария за последние пять лет край потратил на экстренные раскопки более полумиллиарда рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения Глискова на своей странице в социальной сети Facebook.

Вопрос о необходимости усиления контроля за расходами на археологические изыскания Глисков поднял на заседании краевого парламента. Особое внимание коллег-депутатов он обратил на то, что тендеры на раскопки всё время выигрывают одни и те же две фирмы, одна из которых зарегистрирована в Нефтеюганске.

«За последние пять лет на некие спасательные археологические работы была израсходована колоссальная сумма — 550 млн рублей. Большая часть этих денег ушла на раскопки при строительстве подходов к четвёртому мосту (мост через Енисей в Красноярске — прим. Сиб.фм), остальные деньги — на раскопки в Енисейске. В 2014 году счётная палата края проводила проверку и установила, что деньги на заявленные цели расходуются неэффективно, нет никаких внятных критериев, где копать или какой дом реставрировать», — сообщил депутат.

Он также рассказал, что весьма затратные, согласно отчётам, археологические работы, проводимые в Красноярске на месте строительства съездов с нового четвёртого моста через Енисей, внешне не производят впечатление дорогостоящих.

«Любой желающий может приехать на стройку улицы Волочаевской и лично пронаблюдать, как осваиваются эти сотни миллионов: пять калек под целлофаном копают или даже не копают. Тут же строить ничего не надо, главное — чтобы были акты выполненных работ подписаны», — негодует парламентарий.

По мнению Глискова, выделяемые на археологию средства лучше было бы перенаправить на решение других социально значимых задач.

«Считаю, очередной „схематоз“ по разбазариванию бюджетных денег нужно пресекать. У красноярцев есть более приоритетные направления для расходов бюджета — строительство детских садов, медицинских учреждений, ремонт дорог, снос аварийного жилья и ещё масса других. А жуликов, паразитирующих на Универсиаде и других федеральных проектах, нужно сажать в тюрьму», — призвал депутат.

Поднятый Глисковым вопрос вызвал бурное обсуждение на заседании Заксобрания, в частности, спикер краевого парламента Александр Усс отметил, что никто не видит результатов раскопок в виде музеев и экспозиций. В итоге было принято решение предоставить правительству региона месяц, чтобы провести ревизию потраченных денег и отчитаться.

Напомним, в 2015 году красноярские службы такси пожаловались губернатору Виктору Толоконскому на «мафию» нелегальных перевозчиков в районе аэропорта Емельяново: нелегалы в борьбе за клиентов резали покрышки у фирменных такси. После этого обращения вопросом занялась прокуратура, её внимание привлекло в том числе бездействие местных полицейских, которые отказывались возбуждать уголовные дела по факту порчи имущества.

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