 

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

 16 марта, 17:44
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«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности
Один из десятков памятников героям мультсериала установлен в Кемерове. Фото Alexey Freeman с сайта www.stafford-k.livejournal.com

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия " Маша плюс каша" набрала более 2 млрд просмотров на YouTube, узнал 15 марта корреспондент Сиб.фм на видеохост-канале GetMovies.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в число самых популярных видео на YouTube за счёт серии «Маша плюс каша». Видеоролик набрал более 2,002 млрд просмотров с момента даты публикации 31 января 2012 года.

Видео «Маша плюс Каша» вошло в пятёрку самых просматриваемых видео и стало единственным видеороликом среди музыкальных клипов из числа 10 самых просматриваемых роликов на YouTube.

Трёхмерный мультсериал производят на студии «Анимаккорд» с 2009 года. Автором идеи анимационного проекта и персонажей является художник Олег Кузовков. Вместе с бывшим участником легендарной команды КВН НГУ Дмитрием Ловейко они создали мультсериал, который стал первым проектом студии «Анимакорд». С того момента Дмитрий Ловейко является исполнительным директором «Анимакорд», а Олег Кузовков — художественным руководителем студии.

По данным «Коммерсанта», около 80 % оборота «Анимаккорд» приносит продажа лицензий на производство товаров и услуг под брендом «Маша и Медведь» от мороженого до шампуня, выручка анимационной студии в 2013 году превысила 200 млн рублей. СМИ приводит данные исследований компании KidsGlobal: 96 % девочек и 92 % мальчиков в возрасте от трёх до шести лет знают персонажей мультсериала «Маша и Медведь».

Напомним, что Константин Хабенский сыграет роль человека с ДЦП из Новокузнецка в кино. Драма «Временные трудности» основана на истории жизни реального человека — Аркадия Цукера из Новокузнецка с врождённым детский церебральным параличом в тяжёлой степени. В настоящее время Аркадий Цукер — успешный бизнес-консультант, который смог справиться с недугом.

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