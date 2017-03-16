Мэр Новосибирска вошёл в список КПРФ на кандидаты в президенты РФ

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов во время визита в Новосибирск озвучил шансы мэра города Анатолия Локтя стать кандидатом в президенты РФ, рассказал корреспонденту Сиб.фм 16 марта пресс-секретарь Новосибирского обкома партии Василий Волнухин.

Секретарь по информационно-аналитической и выборной работе Сергей Обухов сказал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть входит в список, из которого будут выбирать кандидата в президенты от КПРФ.

«Партия, на основании новосибирского опыта может говорить о позитивной повестке для общества — на это указывают и объективные факторы, и настроение людей. Здесь, по данным наших исследований, есть даже определенная аномалия — нет обычного для кризиса пессимизма. Демиургом этой аномалии являются КПРФ и мэр Анатолий Локоть» — сказал Сергей Обухов.

Список на обсуждение внёс Председатель ЦК КПСС Геннадий Зюганов, в нём 21 человек. Среди кандидатов также губернатор Иркутской области Сергей Левченко, депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов и другие.

В мае пройдёт съезд партии, на котором из 21 кандидата выберут короткий список из 5-6 кандидатур. На съезде КПРФ, намеченном на декабрь, делегаты на основе короткого списка выдвинут одного кандидата в президенты.

Василий Волнухин отметил, что, несмотря на слухи, решение о выдвижении лидера партии Геннадия Зюганова в кандидаты на пост президента не принято.

Напомним, что 20 февраля 2017 года известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании, он намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.