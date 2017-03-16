 

Навальный объяснил причину роста тарифов ЖКХ в Новосибирской области

 16 марта, 22:19
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Навальный объяснил причину роста тарифов ЖКХ в Новосибирской области
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Оппозиционер Алексей Навальный объяснил причины резкого повышения коммунальных тарифов в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова, узнал корреспондент Сиб.фм из видео, опубликованного на канале YouTube Навального 16 марта.

Известный политик и оппозиционер Алексей Навальный после визита в Новосибирск записал видеообращение, в котором ответил на вопрос, почему так резко подняли тариф ЖКХ на 15 %?

Алексей Навальный продемонстрировал съёмки резиденции министра правительства России Михаила Абызова в провинции Гросетта в итальянской Тоскане. Оппозиционер подчеркнул, что стоимость виллы составляет 750 млн рублей.

«Каждый камушек, каждый листочек, каждый кусочек черепицы на крыше оплачен вами, жители Новосибирска и Новосибирской области, — отметил Навальный. — Ведь впервые на ваших экранах итальянское поместье министра правительства Российской Федерации Михаила Абызова — именно того человека, которому принадлежит вся энергетика Новосибирской области. В своё время он каким-то хитрым образом приобрёл его в ходе приватизации. Именно его компании-монополисты недавно подняли плату на ЖКХ сразу на 15 %».

Не надо злить и играться с народом: диалоги о росте тарифов ЖКХ

По словам Навального, именно так формируются тарифы ЖКХ по всей России: они совершенно непрозрачны, не имеют экономического обоснования и повсеместно включают в себя «дополнительные расходы» наподобие этой резиденции.

Алексей Навальный в своём видеообращении призвал жителей Новосибирска прийти на митинг против роста тарифов ЖКХ, который пройдёт 19 марта в 12:00 в центре города — на площади Ленина. Организаторы пригласили выступить перед населением на митинге губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который взял на себя всю ответственность за принятое решение о повышении тарифов. Городецкий пока не дал ответа.

Напомним, что резкое повышение тарифов ЖКХ на 15 % волнует жителей Новосибирской области на протяжении нескольких месяцев. Четыре раза люди выходили на митинги против роста коммунальных тарифов. 19 марта состоится пятый по счёту митинг.

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