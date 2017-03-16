 

Новосибирский краеведческий музей станет оператором парка «Россия — моя история»

 16 марта, 07:03
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Новосибирский краеведческий музей станет оператором парка «Россия &mdash; моя история»
Фото с сайта cityreporter.ru

Новосибирский государственный краеведческий музей станет оператором исторического парка «Россия — моя история», который создадут на месте бывшего гарнизонного Дома офицеров, рассказал корреспонденту Сиб.фм 15 марта директор музея Андрея Шаповалов.

Одноимённый парк «Россия — моя история» открылся в Москве на ВДНХ в декабре 2015 года. Основу экспозиции составила мультимедийная выставка Русской православной церкви. По словам Андрея Шаповалова, исторический парк «Россия — моя история», создаваемый в Новосибирске, «фактически станет его филиалом».

7 апреля министерство строительства Новосибирской области определит разработчика проекта исторического парка «Россия — моя история». Планируется, что исторический парк займёт четыре тысячи квадратных метров в здании. Его смогут посетить до тысячи человек одновременно. Стоимость проекта парка составляет около 8 млн рублей, он должен быть подготовлен в течение 45 дней.

Напомним, 14 февраля стало известно, что бывший гарнизонный дом офицеров в Новосибирске станет площадкой для мультимедийной экспозиции «Россия — моя история».

Министр культуры региона Игорь Решетников ранее сообщал, что экспозиция парка будет содержать четыре больших раздела, которые расскажут об истории России — от её становления до XX века. Позже появится пятый раздел — региональный. По словам министра, региональный бюджет выделит на строительство парка около 300 млн рублей, столько же предоставит федеральный бюджет. Объект планируют открыть в 2018 году, стоимость работ составит более 500 млн рублей.

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