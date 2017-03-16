 

Осуждённые в Бурятии будут благоустраивать храмы

 16 марта, 14:27
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Осуждённые в Бурятии будут благоустраивать храмы
Фото с сайта 03.fsin.su

Дацаны в Бурятии трудоустроят осуждённых на обязательные общественные работы в храмах, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы УФСИН России по Республике Бурятии.

В Селенгинском районе Бурятии осуждённых к обязательным работам трудоустроят в дацанах. Между местным филиалом УФСИН и Загустайским дацаном уже заключено соглашение по такому трудоустройству.

Выполняя работу в дацанах по благоустройству храмов, осуждённые будут совершать благие деяния «буян», говорят буддийские священнослужители. Считается, что во время благих деяний нельзя совершать греховных проступков и необходимо подавлять негативные мысли.

Кроме того, ламы будут проводить с осуждёнными беседы профилактического характера о нравственности, мудрости и вероучении.

Напомним, что в сентябре 2015 года осуждённые омской исправительной колонии № 3 из запчастей старых автомобилей собрали трактор, используя схемы из журнала «За рулём» 25-летней давности.

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