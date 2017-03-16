Осуждённые в Бурятии будут благоустраивать храмы
16 марта, 14:27
Дацаны в Бурятии трудоустроят осуждённых на обязательные общественные работы в храмах, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы УФСИН России по Республике Бурятии.
В Селенгинском районе Бурятии осуждённых к обязательным работам трудоустроят в дацанах. Между местным филиалом УФСИН и Загустайским дацаном уже заключено соглашение по такому трудоустройству.
Выполняя работу в дацанах по благоустройству храмов, осуждённые будут совершать благие деяния «буян», говорят буддийские священнослужители. Считается, что во время благих деяний нельзя совершать греховных проступков и необходимо подавлять негативные мысли.
Кроме того, ламы будут проводить с осуждёнными беседы профилактического характера о нравственности, мудрости и вероучении.
Напомним, что в сентябре 2015 года осуждённые омской исправительной колонии № 3 из запчастей старых автомобилей собрали трактор, используя схемы из журнала «За рулём» 25-летней давности.