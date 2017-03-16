Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту получения сотрудником транспортной полиции в Омске взятки в особо крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

По данным следствия, оперуполномоченный ОЭБ и ПК Омского ЛУ МВД России вымогал у местного предпринимателя 1,5 млн рублей, обещая прекратить в отношении него проверку и не мешать работать. Полицейский привлёк своего знакомого в качестве посредника при передаче взятки.

Предприниматель заявил в правоохранительные органы о вымогательстве у него взятки и под контролем сотрудников регионального УФСБ 13 марта передал посреднику 500 тысяч рублей — часть оговорённой ранее суммы, говорится в сообщении СК.

По информации следствия, в тот же день посредник встретился с подозреваемым и отдал ему 400 тысяч рублей, оставив себе 100 тысяч в качестве вознаграждения. Оба фигуранта были задержаны сотрудниками УФСБ, а позже по решению суда помещены под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также в отношении жителя Омска, подозреваемого по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в мае 2016 года в Новосибирске был задержан бывший заместитель руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам по СФО Илгиз Гарифуллин, его обвинили в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne S.