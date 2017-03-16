 

Новосибирская прокуратура оштрафовала СИЗО за грязный труд заключённых в свинарнике

 16 марта, 19:25
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Новосибирская прокуратура оштрафовала СИЗО за грязный труд заключённых в свинарнике
Новосибирское СИЗО-1.Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Новосибирское СИЗО № 1 содержало свиней в грязи и паутине, заключённые работали без умывальника, душевых, прачечной и дезинфекции, по данным следствия. Свиней в условиях антисанитарии выращивали для питания заключённых, мясо и рыбу хранили в отключённых холодильниках, узнал 16 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратура Новосибирской области.

Новосибирский следственный изолятор № 1 ( СИЗО № 1) оштрафовали за антисанитарию и грязные условия труда заключённых. Проверка прокуратуры выявила нарушения закона «О ветеринарии» и других подзаконных актах в подразделении Федеральной службы исполнения наказаний.

Администрация изолятора содержала подсобное хозяйство по выращиванию свиней, хряки свиноматки содержались в пыли, паутине и с мухами. По информации проверки животные были не защищены от осколков лопающихся ламп, незарегистрированный термометр. Свиней выращивали на убой для питания, в том числе более 1,3 тысяч подозреваемых и обвиняемых, плюс 558 осуждённых.

Следствие не нашло умывальника для фартуков, дезинфекторов для скребков и мётел, душевой, прачечной и раздевалки для персонала. Одежда работников из числа содержащихся в изоляторе сушилась на трубах отопления рядом с свиньями.

Мясо и рыба хранились в отключённых холодильных камерах, учёт температуры никто не вёл. Заруководителя Россельхознадзора по Новосибирской области оштрафовал ФКУ СИЗО −1 на 20 тысяч рублей. Администрации пенитециарного учреждения вменяли обвинения по части1 статьи 10.6 «Нарушение правил карантина животных», и части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».

Напомним, освобождённый по «делу «Интерры» «маркетолог-арестант» Дмитрий Петров рассказал Сиб.фм об инсайтах в тюрьме. «Это старая арестантская забава — продержаться как можно дольше в СИЗО. Мотивы у всех разные: кто-то пытается добиться справедливости там, где она и не ночевала, кто-то не хочет ехать в лагерь, потому что ничего хорошего его там не ждёт», — цитировал он рассказы сокамерников в своей постоянной колонке для Сиб.фм.

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