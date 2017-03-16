Пропавший новосибирский атомщик вернётся домой после рабства в Казахстане

Бесследно пропавший несколько лет назад новосибирский физик-атомщик Юрий Образцов нашёлся в Казахстане — по словам учёного, его насильно удерживали в рабстве в одном из фермерских хозяйств, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения в группе новосибирского поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ещё одна история поиска, длившегося несколько лет, благополучно завершилась. В отряд обратилась девушка, которая сообщила, что в городе Алматы Республики Казахстан, она встретила человека, который, по его словам, долго удерживался в рабстве. Он рассказал, что у него отобрали все документы, часто его избивали, об этом говорят поломанные уши и травмированная нога. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем», — говорится в сообщении.

Мужчина сообщил девушке свой новосибирский адрес. При проверке информации выяснилось, что такой человек действительно уже несколько лет находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

По данным РИА Новости, Образцов приехал в Казахстан в 2013 или 2014 году с деловой целью. Обстоятельства похищения 54-летнего учёного не ясны, сколько времени он провёл в рабстве, мужчина также не может рассказать, поскольку жалуется на проблемы с памятью. Из фермерского хозяйства он сбежал за три дня до встречи с девушкой, сообщившей о его обнаружении. После известия о нашедшемся учёном с группой поиска пропавших связались родственники Образцова.

«Родственники нашлись, Юрий поговорил с братом! Замечательные сотрудники УгРо Новосибирска выслали все документы, необходимые для разрешения выезда. Теперь дело за малым — получением в консульстве временного удостоверения для выезда и покупка билетов. Спасибо всем!» — пишут участники поискового отряда «Маяк».

Напомним, в октябре 2016 года житель Новосибирска, уехавший на Дальний Восток, чтобы работать на строительстве космодрома «Восточный», сообщил журналистам, что трое суток провёл в тайге после побега из рыбного картеля, где его жестоко избили за попытку получить зарплату.