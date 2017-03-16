 

Пропавший новосибирский атомщик вернётся домой после рабства в Казахстане

 16 марта, 07:34
подходящие темы
Пропавший новосибирский атомщик вернётся домой после рабства в Казахстане
Юрий Образцов, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Бесследно пропавший несколько лет назад новосибирский физик-атомщик Юрий Образцов нашёлся в Казахстане — по словам учёного, его насильно удерживали в рабстве в одном из фермерских хозяйств, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения в группе новосибирского поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ещё одна история поиска, длившегося несколько лет, благополучно завершилась. В отряд обратилась девушка, которая сообщила, что в городе Алматы Республики Казахстан, она встретила человека, который, по его словам, долго удерживался в рабстве. Он рассказал, что у него отобрали все документы, часто его избивали, об этом говорят поломанные уши и травмированная нога. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем», — говорится в сообщении.

Мужчина сообщил девушке свой новосибирский адрес. При проверке информации выяснилось, что такой человек действительно уже несколько лет находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

По данным РИА Новости, Образцов приехал в Казахстан в 2013 или 2014 году с деловой целью. Обстоятельства похищения 54-летнего учёного не ясны, сколько времени он провёл в рабстве, мужчина также не может рассказать, поскольку жалуется на проблемы с памятью. Из фермерского хозяйства он сбежал за три дня до встречи с девушкой, сообщившей о его обнаружении. После известия о нашедшемся учёном с группой поиска пропавших связались родственники Образцова.

«Родственники нашлись, Юрий поговорил с братом! Замечательные сотрудники УгРо Новосибирска выслали все документы, необходимые для разрешения выезда. Теперь дело за малым — получением в консульстве временного удостоверения для выезда и покупка билетов. Спасибо всем!» — пишут участники поискового отряда «Маяк».

Напомним, в октябре 2016 года житель Новосибирска, уехавший на Дальний Восток, чтобы работать на строительстве космодрома «Восточный», сообщил журналистам, что трое суток провёл в тайге после побега из рыбного картеля, где его жестоко избили за попытку получить зарплату.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 23 января, 13:57 • тест

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

ЦРУ открыло архивы. Сиб.фм порылся в 7 млн рассекреченных документах, нашел самые интересные донесения о Сибири и составил тест. Проверьте, сможете ли вы отличить «дезу» от настоящих оперативок, которые иногда дадут фору любому фейку!

Приключения иностранцев в Сибири

 23.12.2016, 13:31 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка Юрия Юдина об иностранцах в Сибири и их баснословных писаниях: от Марко Поло до Сильвена Тессона.
 23.12.2016, 07:07 • интервью

Израильский коктейль культур

Корреспондент Сиб.фм поговорила с Первым секретарём посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг об израильском кино и израильской кухне (с рецептами).
самое популярное
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
 10 марта, 17:32 • новость

Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма про российского оппозиционера и политического деятеля Бориса Немцова «Слишком свободный человек», после показа зрители аплодировали стоя режиссёру Михаилу Фишману.
присоединяйтесь!
    