Сибиряки в 2016 году потеряли 39 млн рублей из-за махинаций с кредитками

Мошенники в 2016 году похитили с кредитных карт жителей Сибири 39 млн рублей — пострадали около 16 тысяч человек, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы Сибирского управления Центробанка РФ.

При этом если сравнивать долю хищений с карт, выпущенных на территории СФО, и общий объём таких преступлений по стране, то оказывается, что сибирские показатели в два раза ниже среднероссийских.

«Общий объём операций по платёжным картам сибиряков в 2016 году составил 4,3 трлн рублей. Злоумышленники инициировали менее тысячной доли процента от этого объёма операций. То есть только десять рублей из каждого миллиона были похищены. Средний объём несанкционированной операции составил 2,5 тысячи рублей», — отмечает и. о. начальника Сибирского управления Центробанка Марина Асаралиева.

В общероссийской статистике хищений с банковских карт доля 12 сибирских регионов составила только 5 %. По итогам 2016 года специалисты Центробанка отмечают тенденцию спада хищений с карт в организациях торговли и в банкоматах. В то же время выросло количество несанкционированных транзакций в интернете. Финансисты советуют соблюдать самые простые правила кибербезопасности: никому не сообщать ПИН-код и CVV-код своей карты или кодовое слово и код подтверждения транзакции из СМС.

Также не стоит реагировать на телефонные звонки, письма или СМС, поступающие якобы от работников банка или государственных структур, где вас просят что-нибудь оплатить — к примеру, сообщают о крупном выигрыше, чтобы получить который, надо перечислить госпошлину. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, где совершаются покупки, чтобы не попасть на фишинговый сайт-двойник.

При любых сомнениях в правильности планируемой операции или подозрении, что с карты похитили деньги, необходимо звонить в банк, выпустивший карту, по номеру телефона, который указан на её обороте.

Напомним, в мае 2016 года сотрудница Новокузнецкого муниципального банка Светлана Марченко получила условный срок лишения свободы за растрату более 1 млрд рублей, принадлежащих вкладчикам. Женщина возглавляла VIP-отдел банка и действовала совместно с директором кредитного учреждения.