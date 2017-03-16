Ступеньки прорубили на скользком тротуаре в Новосибирске после стихов про мэра Локтя

В Новосибирске после опубликованных в соцсетях стихов про наледь и мэра Анатолия Локтя прорубили ступени на скользком участке Красного проспекта, который заснял на видео активист Павел Федотов, сообщил корреспонденту Сиб.фм сам Павел 16 марта.

На скользком участке тротуара Красного проспекта, неподалёку от станции метро «Заельцовская», прорубили ступени. Именно на этот участок обратил внимание житель Новосибирска Павел Федотов в своём творческом обращении к мэру Анатолию Локтю.

14 марта Федотов заснял на видео, как прохожие с трудом преодолевают каток на тротуаре. Сделал фотографию с плакатом, на котором написал стих, присланный другом Максимом Генингом: «Очень сложно по наледи утречком топать, я беру чью-то руку, а чувствую — Локоть!» Затем активист разослал фото и видео по соцсетям и в СМИ.

«Ступени прорубили на том же месте, — подтвердил корреспонденту Сиб.фм Павел Федотов. — Я думаю, что это сделала администрация. Возможно, в мэрии приметили проблемку.

Ступеньки теперь помогают не умереть от падения, а отделаться переломом тазобедренной кости.

Ещё сбоку прорубили дорожку, около проезжей части. Кто не такой „ногастый“, обходит там».

Напомним, что 12 января 2017 года в Омске активист Владислав Ломихин решил повторить новосибирскую акцию «Сугробы за Локтя» и обратить внимание городских властей на проблему с очисткой улиц, написав на горе снега «Сугробы за Двораковского». Коммунальщики убрали надпись, а сугроб оставили.