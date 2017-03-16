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 16 марта, 15:44
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Тело пропавшего на Ангаре мальчика два года пролежало на территории школы
Посёлок Тагара, фото с сайта turizm.lib.ru

Жители таёжного посёлка Тагара, расположенного на берегу Ангары в Красноярском крае, обнаружили тело пропавшего более двух лет назад девятилетнего Константина Чернова — труп ребёнка был найден в пожарном резервуаре на территории школы, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения регионального управления СКР.

Мальчик пропал 5 декабря 2014 года. В школе сообщали, что Костя, учившийся во втором классе, около 15 часов ушёл после уроков домой, но после этого его никто уже не видел. Родственники и одноклассники пропавшего ребёнка рассказали тогда журналистам, что незадолго до исчезновения у мальчика возник конфликт с учителем: его заставили учить стихотворение про маму, хотя все знали, что мать школьника умерла.

По факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в то же время и полиция, и волонтёры вели поиски пропавшего. Выдвигались самые различные версии исчезновения школьника, местные жители даже обвиняли в произошедшем приехавших в Кежемский район представителей религиозных сект. В настоящее время тело ребёнка направлено на молекулярно-генетическую экспертизу, которая достоверно установит личность погибшего и, возможно, причины его гибели.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске пропал 16-летний Дмитрий Гудовский. После трёх недель безрезультатных поисков следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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