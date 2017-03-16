Томские чиновники обязали ТГУ обеспечить студентами митинг в поддержку Крыма

Томский госуниверситет (ТГУ) получил распоряжение обеспечить явку не менее 500 студентов и сотрудников вуза для участия в митинге в поддержку объединения Крыма и России, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения томского информагентства «ТВ-2».

Как и по всей стране, митинг в Томске пройдёт 18 марта. Распоряжение, полученное ТГУ, подписано исполняющим обязанности заместителя губернатора Томской области Алексеем Пушкаренко.

«В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодёжи просим вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек. Также просим обеспечить участников митинга плакатами», — говорится в обращении на имя ректора ТГУ.

В документе содержится и набор из 31 рекомендованного для плакатов лозунга. Среди них такие как «Счастливы вместе!», «Чужого нам не надо, но своего не отдадим!», «Путин — спаситель Крыма и Севастополя!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь!», «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно!» и тому подобные.

Напомним, что в Новосибирске 19 марта пройдёт пятый по счёту митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ. Как ожидается, на площади Ленина соберётся до 1,5 тысячи человек.