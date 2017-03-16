Томские учёные предложили иммунный спрей вместо прививок от гриппа

Биохимики Томска предложили повышать иммунитет с помощью антивирусных рибонуклеиновых кислот (РНК) вместо традиционных прививок от свиного гриппа. При вдыхании через нос микрокапсулы убивают более 80 % клеток вируса, узнал 16 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Учёные ТПУ научились усиливать иммунную систему для подавления РНК свиного гриппа H1N1. Научная статья специалистов из Томска, Санкт-Петербурга и Лондона была опубликована в журнале Scientific Reports от 7 марта.

Исследователи из центра RASA при ТПУ доказали эффект блокировки вируса гриппа на генном уровне с помощью РНК. Специалисты разработали микроносители с РНК из полиэлектролитов и золь-гель покрытия, которые низкотоксичны, устойчивы к деградации и быстро находят больные клетки. Испытания показали, что при вдыхании капсул через нос организм человека начинает вырабатывать собственные интерфероны, а содержание вирусного белка в заражённых клетках снижается до 80 %.

Впервые нами разработан подход эффективной доставки матричной РНК путём инкапсулирования. В результате начинается деградация «вирусной» РНК, предотвращается трансляция на рибосомах в кодируемый ею белок, что не даёт вирусному гену активно развиваться", — считает сотрудник лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA при ТПУ Александр Тимин.

Нпомним, что учёные СО РАН разработали противовирусную маску от гриппа и ОРВИ. Они превратили синтепон в антибактериальный фильтр с помощью наночастиц серебра. Специалисты института химии твёрдого тела и меланохимии провели испытание в институте вирусологии. Испытания показали, что обычные медицинские маски защищают от воздушно-капельных инфекций, но бессильны против вируса гриппа А.