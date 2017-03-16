 

Волонтёры спасают сов-инвалидов из бывшего контактного зоопарка в Томске

 16 марта, 14:31
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Волонтёры спасают сов-инвалидов из бывшего контактного зоопарка в Томске
Фото с сайта www.vk.com/birds42

Орнитологи Новосибирска и Кемерова ищут транспорт в Томск для перевозки больных сов и ястребов. Ранее дикие животные томского приюта «Тотем» оказались на улице из-за долгов по аренде, узнал 16 марта корреспондент Сиб.фм от сотрудников «Новосибирского центра реабилитации хищных птиц».

Более десяти диких хищных птиц с переломами и травмами остались без лечения и постоянного ухода. Волонтёры-орнитологи решили принять зверей на базе центров в Кемерове и Новосибирске.

Причиной стал скандал с закрытием центра помощи диким животным «Тотем» в Томске. По данным СМИ со ссылкой на волонтёров организации, у приюта для диких животных инвалидов закончились деньги на аренду помещений, к началу марта 2017 года долг составил более 300 тысяч рублей. Тяжело больного леопарда, трёхлапую пуму,енота-полоскуна,двух старых лис и рептилий принял Челябинский приют для диких животных и птиц «Спаси меня».

По данным ГТРК «Южный Урал», многие животные бывшего контактного зоопарка ранее были проданы или умерли, сейчас волонтёры собирают средства на спасение медведицы Мани, которая оказалась в заложниках ситуации с долгом приюта.

Кемеровский государственный университет готов содержать птиц-инвалидов на базе лаборатории биоэкологии. Волонтёры попросили найти транспорт для перевозки шести-семи коробок с хищными птицами 18 марта из Томска в Кемерово, на адрес Советский проспект, 77, предварительно связавшись с ними через группу центра в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что энергетики Кузбасса спасут редких орланов и беркутов от гибели в проводах с помощью модернизации ЛЭП. Специалисты «Кузбассэнерго» установят более тысячи птицезащитных устройств в районах миграции птиц через Кемеровскую область. Чаще всего птицы гибнут во время гнездового периода и в сумерках, также стаи диких уток и тетерева на лету разбиваются о провода. Уже 45 лет орнитологи бьют тревогу: разработаны недорогие птицезащитные устройства, но часто у энергетиков просто нет желания их устанавливать.

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