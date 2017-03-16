 

Жительнице Читы за ложный донос об изнасиловании грозит 3 года тюрьмы

 16 марта, 14:11
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Жительнице Читы за ложный донос об изнасиловании грозит 3 года тюрьмы
Фото с сайта alexnews.info

Районная прокуратура Читы направила в суд дело о ложном изнасиловании — обвиняемая местная жительница оговорила человека, который якобы её изнасиловал, добиваясь возбуждения против него уголовного дела, узнал корреспондент Сиб.фм 16 марта из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Следствием установлено, что обвиняемая в июле 2016 года обратилась в районный следственный отдел управления СК России по Забайкальскому краю с заявлением о том, что её изнасиловали с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью.

При этом она назвала имя человека, который якобы совершил это преступление. Правоохранительные органы подозреваемого задержали и поместили под стражу.

В ходе расследования было установлено, что заявительница умышленно обвинила мужчину, добиваясь привлечения его к уголовной ответственности. На стадии предварительного следствия она продолжала настаивать на своих показаниях, говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до трёх лет. Подозреваемого следствие освободило из-под стражи.

Напомним, что в мае 2013 года новосибирская ГИБДД опубликовала запись с видеорегистратора с инсценировкой ДТП, в которой участвовал полицейский автомобиль.

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