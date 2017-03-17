Более 500 стоматологов обсудят в Новосибирске новые вызовы для профессии

Ежегодная межклиническая конференция «Стоматология XXI века: вызовы и стратегия», организованная сетью «Дентал-Сервис», пройдёт 19 марта в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы сети 17 марта.

Конференция проходит уже 14-й раз подряд, поэтому получила статус главного в Сибири события в области стоматологии. Местом её проведения в этом году станет Технопарк новосибирского Академгородка, где соберутся более 500 специалистов, чтобы обсудить проблемы профессии.

Компания «Дентал-Сервис» намерена представить на мероприятии новую клинику хирургии лица и стоматологии, которая откроется осенью 2017 года. Это первый в Новосибирске специализированный негосударственный центр, где будут проводить оперативное лечение опухолей в области лица и сложные челюстно-лицевые операции: исправлять скелетные аномалии, последствия сильнейших травм, косметические дефекты.

Важная часть конференции — разбор сложных клинических случаев. Особое внимание спикеры намерены уделить проблемам детской стоматологии — это важное направление работы клиники «Дентал-Сервис». Команды специалистов разного профиля представят коллегам свои подходы к лечению зубочелюстной системы, последние мировые технологии и уникальные разработки.

«Первое, что мы делаем — рассказываем о своих достижениях, хотим посмотреть на них с разных сторон. Второе — рассказываем про технологии: если специалист куда-то съездил и чему-то научился, не факт, что остальные об этом знают. Третье — мы хотим рассказать людям о наших возможностях, о том, что мы умеем», — пояснил врач-стоматолог, основатель «Дентал-Сервис» Борис Шеплев.

Партнёрами конференции станут компании 3М, Dentsply Sirona, «Дентал Трейдинг Груп». Главный партнёр мероприятия — швейцарский бренд Curaprox, представляющий высокотехнологичные средства по уходу за полостью рта, разработанные в сотрудничестве с ведущими стоматологами мира.

Напомним, в начале марта в Новосибирской областной клинической больнице состоялась ХIV Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты анестезиологии и интенсивной терапии». Она собрала специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Курска, Казани, Екатеринбурга и большинства крупных городов Сибири и Дальнего Востока.